Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 87-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 25, ст. 2484; 2005, N 1, ст. 12, 17, 25, 37; N 30, ст. 3104; N 52, ст. 5597; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3427, 3452; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 10, ст. 1151; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 26, ст. 3074; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 48, ст. 5711, 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160, 4206; N 49, ст. 6409, 6411; 2011, N1 3, ст. 1685; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2705; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015, 7039, 7070; N 50, ст. 7353, 7359; 2012, N 26, ст. 3444, 3446; N 29, ст. 3990; N 31, ст. 4326; N 43, ст. 5786; N 53, ст. 7596, 7614; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2325, 2329; N 27, ст. 3468, 3477; N 43, ст. 5454; N 44, ст. 5642; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6961, 6981, 7008; 2014, N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4218, 4235, 4257; N 40, ст. 5321; N 42, ст. 5615; N 52, ст. 7558; 2015, N 1, ст. 7, 9, 11, 52; N 6, ст. 886; N 13, ст. 1807,1808; N 27, ст. 3978, 3995; N 45, ст. 6204; 2016, N 1, ст. 67; N 23, ст. 3295; N 26, ст. 3866; 2017, N 1, ст. 6, 35, 42, 46; N 15, ст. 2137, 2139; N 30, ст. 4451; N 31, ст. 4751, 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7551, 7560,7563; 2018, N 1, ст. 27, 47, 87; N 7, ст. 975; N 17, ст. 2432; N 31, ст. 4833; N 32, ст. 5133; N 45, ст. 6839, 6842; N 53, ст. 8424, 8482; 2019, N 6, ст. 461) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:

а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"муниципальный округ - несколько объединенных общей территорией населенных пунктов (за исключением случая, предусмотренного настоящим Федеральным законом), не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;";

б) абзац шестой считать абзацем седьмым и изложить его в следующей редакции:

"городской округ - один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских населенных пунктах;";

в) абзацы седьмой - девятый считать соответственно абзацами восьмым - десятым;

г) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и его после слов "муниципальный район," дополнить словами "муниципальный округ,";

д) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым и изложить его в следующей редакции:

"межселенная территория - территория муниципального района, находящаяся вне границ поселений;";

е) абзацы двенадцатый - четырнадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым - пятнадцатым;

ж) абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым и его после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

з) абзацы шестнадцатый - двадцать второй считать соответственно абзацами семнадцатым - двадцать третьим;

и) абзац двадцать третий считать абзацем двадцать четвертым и его после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

2) в статье 7:

а) абзац первый части 6 после слов "иных городских округов" дополнить словами ", муниципальных округов";

б) часть 7 после слов "муниципальных районов" дополнить словом ", муниципальных";

3) главу 1 дополнить статьей 91 следующего содержания:

"Статья 91. Наименования муниципальных образований

1. Наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект Российской Федерации, в котором расположено данное муниципальное образование.

2. В случае, если в городском округе расположен административный центр субъекта Российской Федерации, указание на наименование этого субъекта Российской Федерации в наименовании данного муниципального образования может не приводиться.

3. В наименование городского поселения, сельского поселения, а также внутригородского района помимо элементов, указанных в части 1 настоящей статьи, должно включаться соответственно указание на наименование муниципального района, в состав которого входит данное поселение, или указание на наименование городского округа с внутригородским делением, в котором образован этот внутригородской район.

4. Иные элементы наименования муниципального образования могут определяться уставом муниципального образования с учетом исторических и иных местных традиций, а также наличия почетных званий СССР и Российской Федерации.

5. Уставом муниципального образования может быть предусмотрено использование в официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях сокращенной формы наименования муниципального образования наравне с наименованием данного муниципального образования, определенным уставом муниципального образования в соответствии с частями 1 - 4 настоящей статьи.

6. Наименование муниципального образования подлежит включению в государственный реестр муниципальных образований Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.";

4) в статье 10:

а) абзац первый части 1 после слов "муниципальных районах," дополнить словами "муниципальных и";

б) часть 11 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

5) в статье 11:

а) в части 1:

пункт 1 после слова "поселениями" дополнить словом ", муниципальными";

дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32) территорию муниципального округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего муниципального округа, а также земли рекреационного назначения;";

дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33) в состав территории городского округа входят один или несколько городов и (или) иных городских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых проживает не менее двух третей населения городского округа, при этом в состав территории городского округа также могут входить территории сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, и территории, предназначенные для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры городского округа, размер которых не может превышать в два и более раза площадь территорий городов и (или) иных городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа. На территории городского округа плотность населения должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации;";

дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34) в состав территории муниципального округа входят несколько объединенных общей территорией населенных пунктов. Указанное требование в соответствии с законами субъектов Российской Федерации может не применяться на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях;";

пункт 61 после слова "поселений" дополнить словами "муниципальных округов,";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) административным центром муниципального района или муниципального округа может считаться город или поселок, расположенные на территории городского округа, имеющего с таким муниципальным районом или муниципальным округом общую границу;";

в пункте 11 слова "границы городского округа" заменить словами "границы муниципального округа, городского округа", слова "поселений (населенных пунктов)" заменить словами "населенных пунктов (поселений)";

пункт 12 после слова "поселения," дополнить словами "муниципального округа,";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) территория муниципального образования не может входить в состав территории другого муниципального образования, за исключением случаев вхождения поселений и внутригородских районов в состав соответственно муниципальных районов и городских округов с внутригородским делением;";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) территории муниципального округа, городского округа не входят в состав территории муниципального района;";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16) территории поселения, внутригородского района должны полностью входить в состав соответственно территорий муниципального района, городского округа с внутригородским делением.";

б) в части 11 слова "пункта 5" исключить;

6) в статье 12:

а) часть 21 изложить в следующей редакции:

"21. Изменение границ муниципальных районов и входящих в их состав поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в состав указанных поселений поселков и сельских населенных пунктов к территориям муниципальных округов, городских округов, осуществляется с согласия населения поселений, муниципальных округов и городских округов, выраженного представительными органами соответствующих поселений, муниципальных округов и городских округов, а также с учетом мнения населения муниципальных районов, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов.";

б) часть 22 изложить в следующей редакции:

"22. Изменение границ муниципальных и городских округов, влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципальных и городских округов, к территориям поселений соответствующих муниципальных районов, осуществляется с согласия населения поселений, муниципальных и городских округов, выраженного представительными органами соответствующих поселений, муниципальных и городских округов, а также с учетом мнения населения муниципальных районов, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов.";

в) дополнить частью 23 следующего содержания:

"23. Изменение границ муниципальных и городских округов, влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципальных и городских округов, к территориям других муниципальных и городских округов, осуществляется с согласия населения муниципальных и городских округов, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных и городских округов.";

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Изменение границ муниципальных образований, не влекущее отнесения территорий населенных пунктов к территориям других муниципальных образований, осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных образований. В случае, если изменение границ поселений или внутригородских районов влечет изменение границ муниципальных районов или городских округов с внутригородским делением, такое изменение границ осуществляется также с учетом мнения населения соответствующих муниципальных районов и городских округов с внутригородским делением, выраженного представительными органами муниципальных районов и городских округов с внутригородским делением.";

7) в статье 13:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Преобразованием муниципальных образований является объединение муниципальных образований, разделение муниципальных образований, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа, изменение статуса муниципального округа в связи с наделением его статусом городского округа, изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом муниципального округа или статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с внутригородским делением, присоединение поселения к городскому округу с внутригородским делением и выделение внутригородского района из городского округа с внутригородским делением.";

б) дополнить частью 31-1 следующего содержания:

"31-1. Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами соответствующих поселений и муниципального района, и влечет наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. При этом, если население двух и более поселений не выразило в установленной форме своего согласия на объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, такое объединение не осуществляется. Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его состав, объединились, а также указанные поселения утрачивают статус муниципального образования.";

в) дополнить частью 33 следующего содержания:

"33. Объединение городских округов, объединение городского округа с муниципальным округом осуществляются с согласия населения, выраженного представительными органами каждого из объединяемых муниципальных образований. Каждый из объединившихся городских округов, объединившиеся городской округ и муниципальный округ утрачивают статус муниципального образования.";

г) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Разделение муниципального или городского округа, влекущее образование двух и более муниципальных или городских округов, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного представительным органом соответствующего муниципального или городского округа.";

д) дополнить частью 73 следующего содержания:

"73. Изменение статуса муниципального округа в связи с наделением его статусом городского округа, изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом муниципального округа осуществляются законом субъекта Российской Федерации с учетом мнения населения соответствующего муниципального или городского округа, выраженного представительным органом указанного муниципального или городского округа.";

е) в части 8 слова "частями 3, 32, 4 - 61" заменить словами "частями 3, 31-1, 32, 33, 4 - 61";

ж) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Преобразования поселений, в результате которых муниципальный район будет состоять из одного поселения, не допускаются.";

з) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. Городские округа, которые в результате преобразований муниципальных образований перестают соответствовать требованиям к доле населения, проживающего в городах и (или) иных городских населенных пунктах, и площади территории городского округа либо к плотности населения на территории городского округа, которые предусмотрены статьей 11 настоящего Федерального закона, подлежат наделению законом субъекта Российской Федерации статусом муниципального округа.";

8) в статье 16:

а) наименование после слов "Вопросы местного значения" дополнить словом "муниципального,";

б) в части 1:

абзац первый после слов "К вопросам местного значения" дополнить словом "муниципального,";

пункт 1 после слова "бюджета" дополнить словом "муниципального,";

пункт 2 после слова "сборов" дополнить словом "муниципального,";

пункт 3 после слов "в муниципальной собственности" дополнить словом "муниципального,";

пункт 4 после слов "в границах" дополнить словом "муниципального,";

пункт 5 после слов "в границах" дополнить словом "муниципального,";

пункт 6 после слов "проживающих в" дополнить словом "муниципальном,";

пункт 7 после слов "в границах" дополнить словом "муниципального,";

пункт 71 после слов "в границах" дополнить словом "муниципального,";

пункт 72 после слов "на территории" дополнить словом "муниципального,";

пункт 8 после слов "в границах" дополнить словом "муниципального,";

пункт 9 после слов "на территории" дополнить словом "муниципального,";

пункт 91 после слов "административном участке" дополнить словом "муниципального,";

пункт 10 после слов "в границах" дополнить словом "муниципального,";

пункт 11 после слов "в границах" дополнить словом "муниципального,";

пункт 14 после слов "на территории" дополнить словом "муниципального,", после слов "за исключением территорий" дополнить словом "муниципальных,";

пункт 15 после слова "жителей" дополнить словом "муниципального,";

пункт 16 после слова "библиотек" дополнить словом "муниципального,";

пункт 17 после слова "жителей" дополнить словом "муниципального,";

пункт 171 после слов "промыслов в" дополнить словом "муниципальном,";

пункт 18 после слова "собственности" дополнить словом "муниципального,", после слов "на территории" дополнить словом "муниципального,";

в пункте 19 слова "городского округа" заменить словами "муниципального, городского округа";

пункт 20 после слова "жителей" дополнить словом "муниципального,";

в пункте 25 слова "городского округа" заменить словами "муниципального, городского округа";

пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26) утверждение генеральных планов муниципального, городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципального, городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального, городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального, городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального, городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального, городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах муниципального, городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях муниципальных, городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;";

пункт 261 после слов "на территории" дополнить словом "муниципального,";

пункт 27 после слов "в границах" дополнить словом "муниципального,";

пункт 28 после слова "территории" дополнить словом "муниципального,";

пункт 29 после слов "на территории" дополнить словом "муниципального,";

пункт 30 после слов "на территории" дополнить словом "муниципального,";

пункт 31 после слов "на территории" дополнить словом "муниципального,";

пункт 33 после слов "условий для" дополнить словами "развития сельскохозяйственного производства,";

пункт 34 после слов "молодежью в" дополнить словом "муниципальном,";

пункт 41 после слов "для нужд" дополнить словом "муниципального,";

пункт 42 после слов "в границах" дополнить словом "муниципального,";

в пункте 43 слова "государственном кадастре недвижимости" заменить словами "кадастровой деятельности";

9) в статье 161:

а) наименование после слов "органов местного самоуправления" дополнить словами "муниципального округа,", после слов "к вопросам местного значения" дополнить словами "муниципального округа,";

б) в части 1:

абзац первый после слов "Органы местного самоуправления" дополнить словами "муниципального округа,";

пункт 1 после слов "создание музеев" дополнить словами "муниципального округа,";

в пункте 6 слова "на территории" заменить словами "на территориях муниципального округа,";

в пункте 7 слова "на территории" заменить словами "на территориях муниципального округа,";

в пункте 15 слова "на территории" заменить словами "на территориях муниципального округа,";

в) часть 2 после слов "Органы местного самоуправления" дополнить словами "муниципального округа,";

10) в статье 17:

а) в части 1:

абзац первый после слов "муниципальных районов," дополнить словами "муниципальных округов,";

пункт 41 признать утратившим силу;

б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:

"2. Органы местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов вправе в соответствии с уставами муниципальных образований принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения, муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 71 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, вопросов местного значения муниципальных, городских округов, городских округов с внутригородским делением, предусмотренных пунктами 71 - 11, 20 и 25 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, вопросов местного значения внутригородских районов, предусмотренных пунктами 4, 8 и 10 части 1 статьи 162 настоящего Федерального закона.";

11) часть 3 статьи 19 после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", органами местного самоуправления муниципальных округов";

12) часть 32 статьи 23 после слов "представительных органов поселений и представительных органов" дополнить словами "муниципальных округов,";

13) в статье 251:

а) в части 1:

пункт 41 после слов "федерального значения," дополнить словами "муниципального округа,";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного поселения, а также во вновь образованном поселении, если численность его жителей, обладающих избирательным правом, составляет не более 300 человек, по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного поселения;";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.";

14) в статье 27:

а) в части 1:

абзац первый после слов "федерального значения," дополнить словами "муниципального округа,";

абзац второй после слов "федерального значения," дополнить словами "муниципального округа,";

б) абзац первый части 5 после слов "федерального значения," дополнить словами "муниципального округа,";

15) часть 1 статьи 271 после слов "в поселении," дополнить словами "муниципальном округе,";

16) в статье 35:

а) часть 2 после слов "Представительный орган поселения," дополнить словами "муниципального округа,";

б) абзац первый части 6 после слов "представительного органа поселения," дополнить словами "муниципального округа,";

в) часть 9 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

г) в пункте 3 части 16 слова "частями 3, 32, 4 - 6, 61, 62, 7, 71, 72" заменить словами "частями 3, 31-1, 32, 33, 4 - 62, 7 - 72";

17) в статье 36:

а) в части 21:

абзац четвертый после слов "В муниципальном районе," дополнить словами "муниципальном округе,";

абзац восьмой после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

б) в пункте 12 части 6 слова "частями 3, 32, 4 - 6, 61, 62, 7, 71, 72" заменить словами "частями 3, 31-1, 32, 33, 4 - 62,7 - 72";

в) в части 61:

абзац первый после слов "муниципального района," дополнить словами "главы муниципального округа,";

пункт 1 после слов "муниципального района," дополнить словами "главой муниципального округа,";

пункт 2 после слов "муниципального района," дополнить словами "главы муниципального округа,";

18) в статье 37:

а) в абзаце первом части 3 слова "муниципального района (городского округа" заменить словами "муниципального района (муниципального округа, городского округа";

б) в части 4 слова "муниципального района (городского округа" заменить словами "муниципального района (муниципального округа, городского округа";

в) абзац третий части 5 после слов "В муниципальном районе," дополнить словами "муниципальном округе,";

г) в пункте 11 части 10 слова "частями 3, 32, 4 - 6, 61, 62, 7, 71, 72" заменить словами "частями 3, 31-1, 32, 33, 4 - 62, 7 - 72";

19) в статье 46:

а) абзац первый части 3 после слов "иных городских округов" дополнить словами ", муниципальных округов";

б) часть 6 после слов "муниципальных районов" дополнить словом ", муниципальных";

20) часть 1 статьи 56 после слов "федерального значения," дополнить словами "муниципального округа,";

21) в статье 61:

а) наименование после слов "муниципальных районов," дополнить словами "муниципальных округов,";

б) после слов "муниципальных районов," дополнить словами "муниципальных округов,".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 января 2025 года устанавливается переходный период. В переходный период:

1) городские округа, которые не соответствуют требованиям к доле населения, проживающего в городах и (или) иных городских населенных пунктах, и площади территории городского округа либо к плотности населения на территории городского округа, которые предусмотрены статьей 11 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), наделяются законом субъекта Российской Федерации статусом муниципального округа;

2) федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации и уставы муниципальных образований приводятся в соответствие с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до окончания переходного периода, установленного частью 2 настоящей статьи, муниципальные округа участвуют в бюджетных, налоговых, гражданских и иных правоотношениях, органы местного самоуправления муниципальных округов решают вопросы местного значения, осуществляют установленные полномочия и права, соблюдают требования и исполняют предписания федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации наравне с городскими округами и органами местного самоуправления городских округов, если иное не предусмотрено указанными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также переходными положениями или нормами о вступлении в силу законов субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми муниципальные образования наделяются статусом муниципального округа.

4. В случае, если объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, повлекло образование муниципального округа, в структуре местной администрации муниципального округа, как правило, образуется территориальный орган, на который возлагается осуществление на соответствующих территориях части функций местной администрации.

Президент Российской Федерации В. Путин