Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 89-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статью 7 Федерального закона "О рекламе""

Принят Государственной Думой 17 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Часть третью статьи 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2870; 2000, N 26, ст. 2737; 2002, N 30, ст. 3029; 2006, N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; 2007, N31, ст. 4008; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 14, ст. 1642, 1658; 2014, N 48, ст. 6651; 2017, N 31, ст. 4827) изложить в следующей редакции:

"Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, о способах и местах культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и распространение иной информации, распространение которой запрещено федеральными законами.".

Статья 2

Пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2010, N 21, ст. 2525; 2013, N 43, ст. 5444; N 48, ст. 6165; 2018, N 31, ст. 4851; N 45, ст. 6838) дополнить словами ", а также новых потенциально опасных психоактивных веществ".

Президент Российской Федерации

В. Путин