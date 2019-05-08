Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года
Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года
Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7007; 2014, N 30, ст. 4257; 2017, N 47, ст. 6850; N 50, ст. 7563; 2018, N 7, ст. 975) следующие изменения:
1) пункт 71 части 1 статьи 7 после слова "качества" дополнить словом "условий";
2) пункт 241 статьи 8 после слова "качества" дополнить словом "условий";
3) пункт 121 части 2 статьи 13 после слова "качества" дополнить словом "условий".
Президент Российской Федерации В. Путин