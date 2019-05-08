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8 мая 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(7856)

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации""

Дата подписания 1 мая 2019 г.
Опубликован 8 мая 2019 г.

Документ является поправкой к

Основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7007; 2014, N 30, ст. 4257; 2017, N 47, ст. 6850; N 50, ст. 7563; 2018, N 7, ст. 975) следующие изменения:

1) пункт 71 части 1 статьи 7 после слова "качества" дополнить словом "условий";

2) пункт 241 статьи 8 после слова "качества" дополнить словом "условий";

3) пункт 121 части 2 статьи 13 после слова "качества" дополнить словом "условий".

Президент Российской Федерации В. Путин