Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 95-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 16 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 45, ст. 4641; N 52, ст. 5498; 2007, N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4008; 2010, N 21, ст. 2525; N 30, ст. 4002, 4007; N 31, ст. 4164; 2011, N 1, ст. 33; N 30, ст. 4573; N 46, ст. 6406; 2012, N 53, ст. 7602; 2013, N 14, ст. 1666; N 26, ст. 3207; N 43, ст. 5445; N 51, ст. 6685; 2014, N 26, ст. 3379; N 30, ст. 4211, 4214; 2015, N 1, ст. 37; 2016, N 1, ст. 11; N 27, ст. 4164, 4223; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 7, ст. 973) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 3.12 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) в абзаце первом части 3 статьи 15.27 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения";

3) в примечании 2 к статье 15.272 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

4) в статье 15.39:

а) в абзаце первом части 6 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в абзаце первом части 7 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

5) в статье 23.62:

а) в части 1 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в части 2:

в пункте 1 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в пункте 2 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Президент Российской Федерации В. Путин