Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 17 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2009, N 51, ст. 6159; 2011, N 29, ст. 4295; 2015, N 29, ст. 4388) следующие изменения:

1) статью 11 изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Классные чины гражданской службы, классные чины юстиции, дипломатические ранги

1. Федеральному гражданскому служащему присваивается классный чин государственной гражданской службы Российской Федерации (далее - классный чин гражданской службы Российской Федерации), или классный чин юстиции, или дипломатический ранг. Гражданскому служащему субъекта Российской Федерации присваивается классный чин гражданской службы субъекта Российской Федераций,

2. Классные чины гражданской службы Российской Федерации присваиваются федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы, по которым не предусмотрено присвоение классных чинов юстиции и дипломатических рангов.

3. Классные чины юстиции присваиваются федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы, квалификационным требованием для замещения которых является наличие юридического образования, в определенных Президентом Российской Федерации федеральных государственных органах и их территориальных органах (органах), а также в аппаратах федеральных судов.

4. Дипломатические ранги присваиваются федеральным гражданским служащим в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 205-ФЗ "Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации".

5. Классные чины - классные чины гражданской службы Российской Федерации, классные чины гражданской службы субъектов Российской Федерации, классные чины юстиции - присваиваются гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности гражданской службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности гражданской службы.

6. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы высшей группы должностей (за исключением федеральных гражданских служащих, которым присваиваются дипломатические ранги), присваивается классный чин гражданской службы Российской Федерации - действительный государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3 класса либо классный чин юстиции - действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1, 2 или 3 класса. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации высшей группы должностей, присваивается классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации - действительный государственный советник субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3 класса.

7. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы главной группы должностей (за исключением федеральных гражданских служащих, которым присваиваются дипломатические ранги), присваивается классный чин гражданской службы Российской Федерации - государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3 класса либо классный чин юстиции - государственный советник юстиции Российской Федерации 1, 2 или 3 класса. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации главной группы должностей, присваивается классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации - государственный советник субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3 класса.

8. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы ведущей группы должностей (за исключением федеральных гражданских служащих, которым присваиваются дипломатические ранги), присваивается классный чин гражданской службы Российской Федерации - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3 класса либо классный чин юстиции - советник юстиции 1, 2 или 3 класса. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации ведущей группы должностей, присваивается классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации - советник государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3 класса.

9. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы старшей группы должностей (за исключением федеральных гражданских служащих, которым присваиваются дипломатические ранги), присваивается классный чин гражданской службы Российской Федерации - референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3 класса либо классный чин юстиции - юрист 1, 2 или 3 класса. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации старшей группы должностей, присваивается классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации - референт государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3 класса.

10. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы младшей группы должностей, присваивается классный чин гражданской службы Российской Федерации - секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3 класса. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации младшей группы должностей, присваивается классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации - секретарь государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3 класса.

11. Классные чины гражданской службы Российской Федерации - действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса и действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса и классные чины юстиции - действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса, действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса и действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса присваиваются Президентом Российской Федерации.

12. В федеральных органах исполнительной власти классные чины гражданской службы Российской Федерации - государственный советник Российской Федерации 1 класса, государственный советник Российской Федерации 2 класса и государственный советник Российской Федерации 3 класса присваиваются Правительством Российской Федерации. В иных федеральных государственных органах указанные классные чины присваиваются руководителем федерального государственного органа.

13. Классные чины гражданской службы, предусмотренные частями 8 - 10 настоящей статьи, присваиваются представителем нанимателя.

14. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы на определенный срок полномочий (за исключением гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей, гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы категории "помощники (советники)", назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, и гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, относящиеся к высшей и главной группам должностей, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации), классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.

15. В качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской службе классный чин гражданской службы Российской Федерации или классный чин юстиции федеральному гражданскому служащему может быть присвоен:

1) до истечения срока, установленного указом Президента Российской Федерации для прохождения гражданской службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности гражданской службы - не выше классного чина, соответствующего этой должности гражданской службы;

2) по истечении срока, установленного указом Президента Российской Федерации для прохождения гражданской службы в соответствующем классном чине, - на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой должности гражданской службы в пределах группы должностей, к которой относится замещаемая должность.

16. Порядок присвоения и сохранения классных чинов гражданской службы Российской Федерации федеральным гражданским служащим, соотношение классных чинов гражданской службы Российской Федерации, воинских и специальных званий, классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников, а также соответствие классных чинов гражданской службы Российской Федерации должностям федеральной гражданской службы высшей группы должностей устанавливается указом Президента Российской Федерации.

17. Соответствие классных чинов гражданской службы Российской Федерации должностям федеральной гражданской службы главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей в федеральных органах исполнительной власти устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации. В иных федеральных государственных органах указанное соответствие устанавливается актом федерального государственного органа.

18. Порядок присвоения и сохранения классных чинов юстиции федеральным гражданским служащим, а также соответствие классных чинов юстиции должностям федеральной гражданской службы устанавливается указом Президента Российской Федерации.

19. Порядок присвоения и сохранения классных чинов гражданской службы субъекта Российской Федерации, а также соответствие классных чинов гражданской службы субъекта Российской Федерации должностям гражданской службы субъекта Российской Федерации устанавливается законом субъекта Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи.";

2) в статье 49:

а) в части 1 слова "в части 2 статьи 11" заменить словами "в части 14 статьи 11";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного чина по инициативе гражданского служащего не позднее чем через три месяца после дня подачи им письменного заявления о присвоении классного чина.";

3) часть 2 статьи 50 после слов "в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы" дополнить словами ", или классным чином юстиции, или дипломатическим рангом".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин