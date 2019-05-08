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Рубрика: В мире

Родина - одна

Глава Киргизии призвал сограждан разных национальностей сохранять единство
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 99(7857)
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков приветствует одну из почетных гостей юбилея АНК - председателя Ассамблеи народов России Светлану Смирнову. Фото: Пресс-служба президента КР Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков приветствует одну из почетных гостей юбилея АНК - председателя Ассамблеи народов России Светлану Смирнову. Фото: Пресс-служба президента КР
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков приветствует одну из почетных гостей юбилея АНК - председателя Ассамблеи народов России Светлану Смирнову. Фото: Пресс-служба президента КР
Уникальную модель совместного проживания десятков разных этнических групп удалось создать в республике. Об этом заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков, выступая на торжественной церемонии по случаю 25-летия Ассамблеи народа Киргизстана (АНК).

- Мы стали сообществом национальностей и этносов, имеющих единую родину, великую историю, - подчеркнул он. - Еще раз напомнить об этом в канун празднования Великой победы 9 Мая вполне уместно. Как свидетельствует история страны, наиболее яркие достижения в нашем развитии обусловлены дружбой между представителями различных этносов. Только будучи единым народом, мы можем противостоять глобальной конкуренции и достичь развития.

Фото: Пресс-служба президента КР
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По словам президента, киргизстанцам необходимо обратить внимание на тревожную тенденцию - рост национализма в мире и регионе. Как полагает глава республики, нередко он нагнетается искусственно, ради политических целей. "И в нашей стране есть силы, желающие бросить тень на добрые отношения с соседями, - посетовал Сооронбай Жээнбеков. - Используя наши демократические достижения, открытость страны, свободу СМИ, они пытаются внедрить в сознание людей ложные идеи, устроить провокации".

Чтобы противостоять этой тенденции, глава Киргизии призвал представителей всех этносов принимать активное участие в общественно-политической жизни республики и сохранять единство. "Мы глубоко заинтересованы в благополучии и процветании каждого этноса, проживающего в стране", - заверил он.

По мнению Сооронбая Жээнбекова, для укрепления единства общества важно развивать государственный (киргизский) и официальный (русский) языки, формировать общие ценности у молодежи, расширять и поддерживать связи с соотечественниками за рубежом.

Кстати

Согласно официальным данным, в республике проживают представители более сотни различных национальностей. Крупнейшие этнические группы в КР - киргизы, узбеки и русские.

В мире экс-СССР Киргизия
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