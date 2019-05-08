Уникальную модель совместного проживания десятков разных этнических групп удалось создать в республике. Об этом заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков, выступая на торжественной церемонии по случаю 25-летия Ассамблеи народа Киргизстана (АНК).

- Мы стали сообществом национальностей и этносов, имеющих единую родину, великую историю, - подчеркнул он. - Еще раз напомнить об этом в канун празднования Великой победы 9 Мая вполне уместно. Как свидетельствует история страны, наиболее яркие достижения в нашем развитии обусловлены дружбой между представителями различных этносов. Только будучи единым народом, мы можем противостоять глобальной конкуренции и достичь развития.

По словам президента, киргизстанцам необходимо обратить внимание на тревожную тенденцию - рост национализма в мире и регионе. Как полагает глава республики, нередко он нагнетается искусственно, ради политических целей. "И в нашей стране есть силы, желающие бросить тень на добрые отношения с соседями, - посетовал Сооронбай Жээнбеков. - Используя наши демократические достижения, открытость страны, свободу СМИ, они пытаются внедрить в сознание людей ложные идеи, устроить провокации".

Чтобы противостоять этой тенденции, глава Киргизии призвал представителей всех этносов принимать активное участие в общественно-политической жизни республики и сохранять единство. "Мы глубоко заинтересованы в благополучии и процветании каждого этноса, проживающего в стране", - заверил он.

По мнению Сооронбая Жээнбекова, для укрепления единства общества важно развивать государственный (киргизский) и официальный (русский) языки, формировать общие ценности у молодежи, расширять и поддерживать связи с соотечественниками за рубежом.

Кстати



Согласно официальным данным, в республике проживают представители более сотни различных национальностей. Крупнейшие этнические группы в КР - киргизы, узбеки и русские.