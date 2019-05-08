Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо

Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения. Министр не вправе быть духовным наставником или рассказывать людям, как они должны жить​​​, считает она, а люди сами вправе есть и пить "столько, сколько хочется".

"Я намерена предоставить людям достаточно информации в качестве основы для выбора, - передает РИА Новости слова Листхёуг. - Я имею в виду, что людям должно быть позволено курить, пить и есть столько мяса, сколько они хотят. Власти рады проинформировать (о вредных привычках), но люди, как правило, знают, что полезно, а что нет".

Примечательно, что сама министр здравоохранения периодически курит, хотя ранее и бросала курить. Но давить на курильщиков, убеждая их расстаться с пагубной привычкой, не собирается.

"Хотя курение - вредная привычка, взрослые должны сами решить, что им делать", - убеждена министр.