Новости

Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо 08.05.2019
На границе Колумбии и Венесуэлы заметили около тысячи повстанцев АНО 08.05.2019
В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом 08.05.2019
Иран заявил о поэтапном выходе из ядерной сделки 08.05.2019
В Москве пешеход погиб под колесами Mazda 08.05.2019
США ввели санкции в отношении металлургической отрасли Ирана 08.05.2019
В Кремле продолжат выдавать паспорта РФ гражданам Украины 08.05.2019
"Бессмертный полк" прошел в Загребе 08.05.2019
Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА 08.05.2019
Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны 08.05.2019
Воробьев: Подмосковье настроено на оперативное исполнение нацпроектов 08.05.2019
Сильвестр Сталлоне приедет в Канны представить "Рембо 5" 08.05.2019
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов 08.05.2019
Акция "Бессмертного полка" состоялась в Париже 08.05.2019
В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова 08.05.2019
В Прикамье при пожаре погибли два человека 08.05.2019
МИД РФ: ФБР усилило давление на россиян в США 08.05.2019
МИД: Россия сделает все для обеспечения своей безопасности 08.05.2019
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома 08.05.2019
Акимов назвал два комплекса госуслуг "одного клика" 08.05.2019
Захарова пояснила, почему в Киеве перепутали дату окончания Второй мировой 08.05.2019
Спикер Нацсовета Словакии обещал бороться за сближение России и Европы 08.05.2019
Минск: Историческая память - основа национального самосознания 08.05.2019
В Токио почтили память Рихарда Зорге 08.05.2019
Лавров и Помпео на встрече в Сочи обсудят Венесуэлу, Сирию и Украину 08.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 23:50
Рубрика: В мире

Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо

Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения. Министр не вправе быть духовным наставником или рассказывать людям, как они должны жить​​​, считает она, а люди сами вправе есть и пить "столько, сколько хочется".

Миздрав предложил поощрять магазины, отказавшиеся от продажи сигарет

"Я намерена предоставить людям достаточно информации в качестве основы для выбора, - передает РИА Новости слова Листхёуг. - Я имею в виду, что людям должно быть позволено курить, пить и есть столько мяса, сколько они хотят. Власти рады проинформировать (о вредных привычках), но люди, как правило, знают, что полезно, а что нет".

Примечательно, что сама министр здравоохранения периодически курит, хотя ранее и бросала курить. Но давить на курильщиков, убеждая их расстаться с пагубной привычкой, не собирается.

"Хотя курение - вредная привычка, взрослые должны сами решить, что им делать", - убеждена министр.

В мире Европа Норвегия Борьба с курением
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров и Помпео на встрече в Сочи обсудят Венесуэлу, Сирию и Украину
Посол Бангладеш: 30 человек пострадали при крушении самолета в Мьянме
Путин направил поздравления с Днем Победы
Стало известно имя первенца Меган Маркл и принца Гарри
В ЦБ отметили укрепление рубля