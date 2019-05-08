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Google официально представила недорогие смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL

08.05.2019,  
15:59
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: Принтскрин с YouTube Фото: Принтскрин с YouTube
Фото: Принтскрин с YouTube

Google презентовала новые бюджетные смартфоны - Pixel 3a и Pixel 3a XL.

Младший гаджет получил 5,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 2220×1080 пикселей. Pixel 3a XL оснащен 6-дюймовым дисплеем.

Смартфоны работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 670, имеют 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

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В гаджетах будет 3,5-миллиметровый разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев на задней панели и камера с режимом Night Stand (он позволяет делать четкие снимки при недостаточном освещении).

Как уточняет Reuters, стоимость смартфонов - 399 и 479 долларов соответственно. Для сравнения: Pixel 3, вышедший в прошлом году, стоил 799 долларов.

В продажу гаджеты поступили сегодня. Когда они появятся в России, пока не называется.

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