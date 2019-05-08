Google показал новый Android Q

На конференции для разработчиков Google I/O 2019 компания презентовала новую версию операционной системы Android Q.

Как уточняет портал Wired, ОС будет поддерживать 5G. Кроме того, операционная система адаптирована под гибкие дисплеи (в том числе, складные смартфоны).

В число интересных обновлений вошла функция Live Caption. Она способна распознавать слова из видео в различных приложениях (например, YouTube) и преобразовывать их в текстовый формат - своеобразные субтитры - даже при выключенном звуке.

Еще одна новая функция, Focus Mode, позволит заблокировать приложения, которые отвлекают от работы.

В Android Q также появится темная тема с регулировкой подсветки и новый режим жестов - схожий с тем, что есть в iOS (так, свайп вправо вызовет меню).

Бета-версия новой ОС в настоящий момент доступна на более чем 21 устройстве Android. Полная версия выйдет в конце года.