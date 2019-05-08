У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Google показал новый Android Q

08.05.2019,  
15:37
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: android-developers.googleblog.com Фото: android-developers.googleblog.com
Фото: android-developers.googleblog.com

На конференции для разработчиков Google I/O 2019 компания презентовала новую версию операционной системы Android Q.

Как уточняет портал Wired, ОС будет поддерживать 5G. Кроме того, операционная система адаптирована под гибкие дисплеи (в том числе, складные смартфоны).

В число интересных обновлений вошла функция Live Caption. Она способна распознавать слова из видео в различных приложениях (например, YouTube) и преобразовывать их в текстовый формат - своеобразные субтитры - даже при выключенном звуке.

В Instagram найдена секретная функция

Еще одна новая функция, Focus Mode, позволит заблокировать приложения, которые отвлекают от работы.

В Android Q также появится темная тема с регулировкой подсветки и новый режим жестов - схожий с тем, что есть в iOS (так, свайп вправо вызовет меню).

Бета-версия новой ОС в настоящий момент доступна на более чем 21 устройстве Android. Полная версия выйдет в конце года.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
интернет
Фото: Сайт Minecraft
У Minecraft юбилей - теперь игру можно бесплатно запустить в браузере 15:50
Сайт "ВКонтакте" обрушился в России 06.05.2019
В WhatsApp может появиться долгожданная функция звонков 06.05.2019
Google
Фото: iStock
У дешевого Xiaomi Redmi 7 появился мощный конкурент за 6000 рублей 07.05.2019
Названа функция, которой никогда не будет в Android 29.04.2019
Google готовит "нечто крупное", связанное со смартфонами Pixel 16.04.2019
Android
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для путешествий 30.04.2019
"ВКонтакте" нашли секретную функцию 16.04.2019