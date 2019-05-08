Иран заявил о поэтапном выходе из ядерной сделки

Власти Ирана приняли решение о поэтапном выходе страны из ядерной сделки. Об этом заявил замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи.

"Мы поставили на повестку дня выход из СВПД, и этот выход будет осуществляться поэтапно", - передает РИА Новости слова иранского дипломата.

Напомним, что Тегеран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Власти страны заявляют, что "не считают себя связанным ограничениями по ним". Свой выход из сделке в Тегеране объяснили нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Ирана.