Итальянского губернатора заподозрили в злоупотреблении служебным положением

Правоохранительные органы Италии обвиняют губернатора Ломбардии и члена правящей партии "Лига" Аттилио Фонтану в злоупотреблении служебным положением.

По данным RaiNews24, губернатор одной из самых крупных и богатых областей Италии назначил на одну из должностей в региональной администрации своего одноклассника Луку Марсику. Как пишут местные СМИ, при выборе Фонтана руководствовался сугубо личными отношениями с кандидатом, а не его профессиональной подготовкой. На данном этапе губернатор отказался комментировать выдвинутые против него обвинения, при этом сначала пообщался с глазу на глаз с правоохранителями.

Расследование в отношении Аттилио Фонтаны проводится в рамках масштабного дела. Уже произведены более 40 арестов в Ломбардии и Турине. Среди них, в частности, значатся два кандидата в Европарламент от партии Берлускони "Вперёд, Италия".