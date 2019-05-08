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Рубрика: Власть

Кабмин поручил Минтрансу предложить меры по улучшению воздушных перевозок

Правительство РФ поручило Минтрансу подготовить меры по улучшению системы осуществления авиаперевозок. Об этом говорится на сайте кабмина.

Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров

Отмечается, что правительство ждет предложения с учетом "вопросов организационного и технического характера, а также нормативного регулирования". Такое решение было принято по итогам заседания 7 мая 2019 года и стало ответом на недавнюю катастрофу самолета SSJ-100, произошедшую 5 мая 2019 года в Московской области.

Борт Москва - Мурманск вернулся в Шереметьево вскоре после взлета вечером 5 мая. При приземлении лайнер загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек из 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту.

Власть Работа власти Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Правительство Минтранс Аварийная посадка самолета в Шереметьево Авиакатастрофы
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