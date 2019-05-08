Канада потратит 28 миллионов долларов на исследование Арктики

Власти Канады выделят 28 миллионов канадских долларов на проекты по исследованию Арктики с целью укрепления своего политического влияния в регионе. Такое заявление распространил МИД Канады по итогам заседания Арктического совета в Финляндии.

Уточняется, что средства будут направлены на укрепление внешней политики Канады в данном регионе, на создание специального ведомства по устойчивому развитию в Арктике и на финансирование исследований в регионе через международный Университет Арктики. Планируется также увеличение финансирования программ по участию коренных народов Севера в деятельности Арктического совета, пишет ТАСС.

Отметим, что седьмое министерское заседание Арктического совета прошло в финском Рованиеми 6-7 мая. Впервые за историю объединения участникам встречи не удалось согласовать итоговую декларацию.