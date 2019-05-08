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08.05.2019 00:10
Рубрика: Спорт

Подыграет студентам

Карьеру Шараповой будут изучать в университете
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 98(7856)
Карьера и образ экс-первой ракетки мира Марии Шараповой в медийном пространстве станет предметом изучения студентов университета в Санта-Барбаре.

Профессор Анита Шталь, которая уже читала лекции о Серене Уильямс, объявила о наборе на курс "Представляя Марию Шарапову". На примере российской теннисистки студенты будут рассматривать вопросы гендерных и расовых различий, женственности, глобализации, труда, иммиграции, истории и СМИ.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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- Я изучаю и рассказываю студентам о женщинах, которые составляют элиту мирового тенниса. Мне интересно разобраться, как они обрели свое влияние, как его используют и что отличает их от других, - приводит слова Шталь официальный сайт тура. - Шарапову можно любить или ненавидеть, но она входит в число важнейших личностей в теннисе на протяжении более 10 лет.

На курс планировали набрать 25 студентов, но в связи с повышенным спросом число мест увеличили до 30.

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова
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