Китай стал крупнейшим инвестором в альтернативную энергетику

Китай не только активно развивает альтернативную энергетику внутри станы, но и стал крупнейшим глобальным инвестором в эту отрасль, сообщает информационная служба мобильного приложения " Россия - Китай: главное ". Такой вывод содержится в докладе специалистов Бостонского университета.

По их данным, Китай сегодня в основном инвестирует в энергетические проекты в странах-участницах интеграционной инициативы "Один пояс и один путь". Общий объем китайских капиталовложений в эти проекты достиг 186,3 миллиарда долларов. При этом в сферу угольной энергетики инвестирован 51 миллиард, а в проекты "чистой" энергетики - такие как ветряные, солнечные и гидроэлектростанции - 135,8 миллиарда.

По прогнозу института Брукинса, в ближайшие 20 лет Китай инвестирует в альтернативную низкоуглеродную энергетику до 6 триллионов долларов, что позволит стране удержать лидерство в этой сфере. На сегодня в Китае установлена треть ветряных электростанций мира, четверть - солнечных. Здесь действуют четыре из 10 ведущих глобальных производителей ветряков, шесть - из 10 ведущих мировых производителей солнечных панелей.