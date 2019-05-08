Кокорин и Мамаев приняли приговор суда молча

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев молча приняли приговор на сегодняшнем заседании Пресненского суда Москвы по делу об участии в двух драках в центре столицы в октябре прошлого года.

Кокорин с Мамаевым, как и еще два фигуранта резонансного дела младший брат Александра Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, слушали оглашение приговора с каменными лицами и не смотрели в сторону родных.

После оглашения приговора суда жена Мамаева Алана не сдержала эмоций и расплакалась.

Напомним: суд приговорил Кокориных к заключению в колонии общего режима на год и 6 месяцев, Мамаева с Протасовицким - на год и 5 месяцев.

Что касается будущего футболистов в своих клубах, то Мамаев почти наверняка больше не сыграет за "Краснодар". Чуть более запутанная ситуация у Кокорина. Контракт форварда с "Зенитом" истекает этим летом. Главный тренер питерцев Сергей Семак неоднократно говорил, что хотел бы продолжить сотрудничество с Александром. Останется ли Кокорин в "Зените" - вероятно, узнаем в самое ближайшее время.