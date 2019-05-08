Комедия по сценарию Станислава Говорухина выходит в прокат 9 мая

Когда смотришь новый фильм "На Париж!" (в прокате - с 9 мая), перед глазами довольно явственно встает история его создания. О ней, скорее всего, можно снимать отдельное кино.

Работал на Одесской киностудии в свое время кинорежиссер Александр Милюков. До того как прийти в кино, был советским танкистом, получившим за свои подвиги во время Великой Отечественной звание Героя Советского Союза. Уже после войны окончил ВГИК и обрел другую профессию. Его военный опыт пригодился и в творчестве - например, он написал сценарий к картине "Экипаж машины боевой". На Одесской киностудии работал и Станислав Говорухин. Обстановка на Одесской киностудии в советские времена была более чем творческая - люди дружили и рассказывали друг другу необычные истории о своей жизни, что находило свое отражение и в фильмах - недаром так много хороших картин, любимых зрителями, было произведено в то время. Скорее всего, во время посиделок Александр Милюков и рассказал Станиславу Говорухину историю о том, как они - молодые танкисты - брали Берлин, участвовали в уличных боях, стояли после Победы в немецкой столице, отобрали у немецкого генерала автомобиль и на этой трофейной машине решили на один день махнуть в Париж. Однако по дороге встретились с бойцами СМЕРШа... Говорухин же запомнил рассказанное и намеревался снять о нем фильм. Спустя годы начал работу над сценарием, но, увы, как мы знаем, кинорежиссера в прошлом году не стало.

Соавтором сценария фильма "На Париж!" (по аналогии с "На Берлин!") значится Сергей Ашкенази - режиссер, который также работал в советские годы на Одесской киностудии. А потом уже переехал в Москву и стал трудиться на "Мосфильме". Зрители знают Ашкенази по таким картинам, как "Глубокие родственники", "Криминальный талант", "Дело гастронома N 1" и другим. Можно предположить, что и Ашкенази был знаком с Александром Милюковым или просто слушал историю уже в изложении Станислава Говорухина. Так что подставить плечо и поработать над сценарием ему сама судьба велела.

Режиссер картины Сергей Саркисов - дебютант. Он, состоявшийся в другой отрасли - бизнесе, человек хоть и не юный, но в кинорежиссуре - новичок (в рамках Каннского кинофестиваля в 2016 году Саркисов представил свою первую режиссерскую работу - короткометражный фильм "На плаву"). Продюсерское дело ему более знакомо. Тем не менее Саркисов также внес свой вклад в сценарий и снял картину, замысел которой - отличный. Авторы решили не просто рассказать о невероятном приключении советских солдат за рубежом во время Второй мировой - они задумали внести некий комедийный сюр в реальные обстоятельства того времени. И пригласили для реализации этого замысла прекрасных актеров первого эшелона современного российского кино.

Главные роли в фильме исполняют Дмитрий Певцов, Евгений Стычкин и Торнике Квитатиани. В ролях второго плана Федор Добронравов, Михаил Ефремов, Сергей Маковецкий, Эммануил Виторган и другие, а еще на экране царит Рената Литвинова в роли француженки - русской по происхождению. Более того, как каждый оригинальный по замыслу проект, фильм "На Париж!" постепенно во время создания оброс хорошей компанией. Так к нему приложил руку сам Ираклий Квирикадзе - легендарный кинематографист, он же учитель режиссера Саркисова, вышел представлять фильм на премьере в составе съемочной группы. А также Нана Джорджадзе - она была в зале - и другие. А Дмитрий Певцов прямо со сцены сказал следующее: "Мне так понравился съемочный процесс, что результат уже не важен. И если получилось, я очень рад. С удовольствием ломанулся бы с этой же компанией в любую другую киноисторию".

... но внести во все происходящее элементы комедии и сюрреализма. Фото: Пресс-служба фильма

По фильму и видно, что делали его с энтузиазмом и с большим чувством дружбы, однако посмотрим на результат. С первых кадров зритель словно переносится в картину "Т-34" - там также съемки внутри танка, и в экипаже есть не то чтобы сам артист Федор Добронравов, но его сын Виктор, на таком же украинско-белорусском наречии разговаривающий со своими товарищами. Затем все словно перемещаются из "Т-34" в картину "Танки", а именно в жанр роад-муви времен завершения Великой Отечественной. Советский мотоцикл на дороге обгоняет супернавороченное авто немецкого генерала. Часть съемок фильма "На Париж!" проходила в Калининграде (у города хорошая политика в плане рибейтов - возращения средств съемочным группам на территории города и области), где пути-дороги очень живописны и похожи на европейские.

Посредине между переходом из одного фильма в другой есть еще и эротическая сцена. Главный герой (Дмитрий Певцов) влюблен в медсестру Тамару (Алина Ланина). Между ними непроходимый лабиринт отношений - в картине позднее так и показано: лабиринт из зеленых растений, где плутают двое, и так и непонятно, куда они выйдут. Эротическая и любовная составляющая - главные элементы комедии и сюра, который внесли авторы в фильм.

Есть еще водка и другие горячительные напитки, но кто сказал, что когда наши люди пьют, - это комедия? Любовь к грезам и полуобнаженному женскому телу сыграла с режиссером-дебютантом злую шутку. Она увела его в сторону от кино и от интересного замысла. Этой стороне можно было бы дать имя пошлость. Однако это не то, чем изобилуют российские комедии недавнего времени типа многоприбыльного фильма "Яйца судьбы", поэтому подберем другое слово.

Получился китч с клубничкой, кульминацией которого является сцена, во время которой советские солдаты забрели на подступах к Парижу в дом красных фонарей. Почему обитательницы этого дома во главе с хозяйкой (Рената Литвинова) оказались одеты и причесаны по моде начала прошлого века - оставим на совести авторов. Но поверим, что удовольствие от съемок фильма вся группа получила несказанное.

Станислав Говорухин — автор идеи фильма "На Париж!". Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Что касается зрителя... При виде любимых актеров в предлагаемых обстоятельствах он также порадуется. Тем более что думать особо при просмотре картины ему не придется. Вся она похожа на то, как если бы в хорошей компании за рюмкой чая рассказали байку военного времени, где чекисты советского периода предстают в добром человечном свете. Такое действительно было, и это - не комедия и не сюр. Поэтому совет: идти в кино на фильм "На Париж!" нужно, предварительно приняв боевые сто грамм за праздник. А на следующее утро найти в Сети картину "Большая прогулка" с Луи де Фюнесом о приключениях англичан в военном Париже в хорошем качестве на легальных ресурсах и пересмотреть ее со вкусом. Для этого рекомендуется взять бокал хорошего французского вина. Закроешь после просмотра глаза, и... как в Париже.

Кстати

Каннская весна

14 мая открывается 72-й Каннский кинофестиваль. На Лазурном берегу картина "На Париж!" будет представлена для международного зрителя особо - об этом говорилось на презентации Российского павильона в Каннах накануне фестиваля. Ровно год назад как раз на территории нашего павильона рассказывали о работе над этим фильмом.

Кроме того, режиссер Сергей Саркисов сообщил о том, что, возможно, в рамках Каннского киносмотра - в одной из внеконкурсных программ покажут и другую его работу - документальную. Он делает фильм о Шарле Азнавуре, и картина состоит из многочисленных видеозаписей легендарного шансонье, в том числе и неизвестных ранее широкой публике.