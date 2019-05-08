Ковальчук будет капитаном сборной России на ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев назвал имя капитана нашей команды на предстоящем чемпионате мира в Словакии. Им станет нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук.

Он уже в третий раз за карьеру будет выводить национальную команду на матчи чемпионата мира с капитанской нашивкой на свитере. Ранее Ковальчук был капитаном сборной на ЧМ-2010 и ЧМ-2015. Ковальчук - двукратный чемпион мира, также дважды завоевывал Кубок Гагарина в составе СКА.

Кроме того, названы имена его ассистентов. Ими станут форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и Сергей Плотников из СКА.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая. Сборная России будет выступать в группе В, матчи которой будут проводиться в Братиславе. Нашими соперниками на групповом этапе станут Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия.