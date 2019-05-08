Финальная серия мужской волейбольной суперлиги продолжится в среду. Это стало известно после того, как накануне кемеровский "Кузбасс" на своем паркете не смог досрочно завершить в свою пользу противостояние до трех побед. Казанский "Зенит" выиграл матч 3:0 (25:20, 25:21, 25:19).

Начало финальной серии откровенно шокировало. Команда Владимира Алекно, вот уже много лет доминирующая как на российской, так и на международной арене, в двух домашних матчах против клуба, чье наивысшее достижение доселе являлось попаданием в четверку сильнейших в стране, смогла взять всего одну партию. Объяснить это логически тяжело. По подбору игроков "Зенит" на голову сильнее кемеровчан. Опыта казанцам тоже не занимать. Да, команду покинул Вильфредо Леон - кубинский доигровщик считается сейчас лучшим игроком мира. Но француз Эрвин Нгапет, кажется, заменил "волейбольного Месси" вполне достойно, что показали недавние полуфиналы Лиги чемпионов. Там "Зенит" разобрался с новой командой Леона "Перуджей", и 18 мая в Берлине поборется за главный приз.

Возможно, именно матчи с итальянцами отняли у казанцев слишком много сил и эмоций. Нельзя исключать и фактор недооценки соперника - едва ли на кемеровчан команда Владимира Алекно настраивалась как на последний бой. А вот "Кузбасс", который переписывает клубную историю на наших глазах, фаворита, кажется, разобрал досконально. Благо у руля команды стоит финский специалист Туомас Саммелвуо. С недавних пор он возглавляет еще и сборную России, где в свое время немалых успехов добился и наставник "Зенита" Владимира Алекно. Очевидно, такое доверие со стороны федерации Саммелвуо заслужил - выиграть дважды у флагмана отечественного волейбола уже дорогого стоит.

- "Кузбасс" переигрывает нас пока. У них все получается, - констатировал после второго матча в серии Владимир Алекно. - Но мы немало выиграли серьезных соревнований, находясь в тяжелых ситуациях. У нас есть какой-то шанс. Попробуем.

"Зенит" прилетел в Кемерово уже без возможности проиграть - в таком случае чемпионский титул, которым команда безвозвратно владеет с 2014 года, перешел бы к "Кузбассу". Объяснять, какой ажиотаж этот матч вызвал в городе, не нужно - местный СК "Арена", рассчитанный на две тысячи человек, трещал по швам, но все равно и близко не мог вместить всех желающих увидеть эту встречу.

Близость триумфа сказалась на кемеровчанах не лучшим образом. Уже в середине первой партии гости вырвались вперед на пять очков, и погоня "Кузбасса" ни к чему не привела. Второй сет вышел более упорным, но и здесь концовка осталась за более опытным "Зенитом". В третьей партии вновь было равное начало, но постепенно гости выцарапали несколько важных мячей, и Андерсон поставил точку.

- Мы знали, что Казань приедет совершенно другой командой в Кемерово, так и получилось. Они приехали абсолютно по-другому настроенные. Может быть, на ребят повлияло, что две игры в Казани мы выиграли, а дома при своих болельщиках не удалось показать ту игру, которая была в первых двух матчах, - заявил после матча тренер "Кузбасса" Олег Миканович.

Владимир Алекно, в свою очередь, благодарил игроков за самоотверженность: "Они отдались, сыграли. Все остается - ситуация без права на ошибку. Очень ребятам благодарен сегодня, дали возможность переночевать в этом городе еще одну ночь". Отметим, что самыми результативным игроками матча стали Максим Михайлов и Артем Вольвич, которые принесли "Зениту" 16 и 15 очков соответственно.

Четвертый матч серии пройдет в среду в Кемерово. Начало - в 15.00 по Москве.