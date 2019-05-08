Лукашенко: Память о войне будет укреплять единство белорусов и россиян

С глубокой благодарностью в день Великой Победы вспоминают потомки ратный подвиг героев-освободителей, спасших мир от нацистской чумы, скорбят о миллионах соотечественников, отдавших свои жизни во имя мирного будущего. Об этом говорится в поздравительном послании Александра Лукашенко президенту России Владимиру Путину. Текст документа приводит 8 мая пресс-служба главы Беларуси.

Накануне 74-ой годовщины разгрома гитлеровского фашизма президент братской страны выразил убеждение, что "свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе".

Александр Лукашенко направил приветственные адреса также зарубежным лидерам: президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, главе Армении Армену Саркисяну, первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и действующему главе этого государства Касым-Жомарту Токаеву, руководителю Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, лидеру Молдовы Игорю Додону, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву, избранному главе Украины Владимиру Зеленскому, президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Кроме того, глава Беларуси поздравил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, а также Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поздравительные послания с Днем Победы направлены также председателю Исполнительного комитета - исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну.