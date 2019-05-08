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08.05.2019 17:59
Рубрика: Власть

Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года.

Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Медведев обозначил ключевые задачи, стоящие перед ЕАЭС

"Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года представляет собой траектории выхода показателей, характеризующих данные цели, на целевые уровни, а также перечень инструментов и механизмов, направленных на их достижение вне зависимости от принадлежности к государственным программам и национальным проектам и программам", - говорится в сообщении правительства.

Национальные цели развития РФ взаимосвязаны между собой, и реализация одних целей зависит от реализации других. Как поясняют в Кабмине, для снижения уровня бедности необходим экономический рост, а для увеличения производительности труда - распространение цифровых технологий и инновационное развитие.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства
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