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08.05.2019 20:13
Рубрика: Власть

МИД РФ: ФБР усилило давление на россиян в США

Текст: Иван Карташов

Министерство иностранных дел России фиксирует заметное усиление давления со стороны ФБР на российских соотечественников в США, подозревая их в нелояльности. Об этом ТАСС заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в среду.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности", - заявили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве напоминают, что в июле 2018 года в разгар антироссийской истерии в США была арестована Мария Бутина. Тогда россиянку обвинили в политическом лоббизме.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США
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