МИД РФ: ФБР усилило давление на россиян в США

Министерство иностранных дел России фиксирует заметное усиление давления со стороны ФБР на российских соотечественников в США, подозревая их в нелояльности. Об этом ТАСС заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в среду.

"ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности", - заявили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве напоминают, что в июле 2018 года в разгар антироссийской истерии в США была арестована Мария Бутина. Тогда россиянку обвинили в политическом лоббизме.