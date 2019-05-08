Минфин увеличит покупки иностранной валюты

Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом, объем закупок по сравнению с апрелем поднимется на 45,1 миллиарда рублей.

Операции по приобретению валюты будут проводиться на открытом рынке с 14 мая по 6 июня, ежедневно Минфин будет закупать иностранной валюты на 16,7 миллиарда рублей, сообщается в релизе ведомства. Валюту для министерства покупает Банк России.

К указанному объему покупок каждый день, как и последние месяцы, будут прибавляться еще 2,8 миллиарда рублей. Это закупки, отложенные из-за отмененного с февраля Центробанком полугодового моратория (вводился в августе 2018 года из-за нестабильности на финансовом рынке и падения курса рубля). Банк России подчеркивал, что намерен равномерно растянуть дополнительные покупки валюты на три года, чтобы не создавать давления на рынок.

В марте Минфин анонсировал покупки валюты на 310 миллиардов рублей, в феврале - на 194 миллиарда рублей, в январе - на 265,8 миллиарда рублей.