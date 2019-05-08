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08.05.2019,  
10:47
Текст:  Николай Грищенко

Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы

Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Снимки для публикации в рамках проекта "Полководцы Победы" предоставили родные прославленных полководцев.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Опубликованы неизвестные парадные снимки маршалов СССР

По мнению историков, ценность фотографий заключается в том, что их герои запечатлены в повседневной фронтовой обстановке, среди товарищей по оружию или в кругу родных и близких. Такие фотографии, как правило, носили с собой и лишь в редких случаях показывали друзьям. В качестве примера можно привести фотокарточку одноклассницы Зои Космодемьянской - Саяры Шестопаловой. Выпускница 201-й московской школы ушла на фронт, чтобы отомстить за подругу. Девушке было 17 лет, и чтобы попасть в 3-ю танковую армию маршала Рыбалко пришлось изменить год рождения. Саяра Гайдаровна прошла Великую Отечественную, и как награду в Берлине нашла свою любовь - капитана инженерных войск Николая Шестопалова. Впоследствии он стал маршалом.

Немаловажный момент - фотография на передовой в 1941-1945 годах была делом довольно хлопотным. Поэтому редкие кадры, сделанные сослуживцами, открывают новые "бытовые" факты для ученых и писателей.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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К примеру, на одном из снимков можно увидеть, как маршал Советского Союза Рокоссовский готовится подняться на аэростате наблюдения вместе с командующим артиллерией 2-го Белорусского фронта генерал-полковником Сокольским. Любопытно будет проследить биографию совсем юного фронтового разведчика Владимира Михалкина - будущего маршала артиллерии.

"Некоторые кадры запечатлели моменты исторической встречи главкома ВМФ Николая Кузнецова с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом на Ялтинской конференции", - отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отметим, ранее на сайте Минобороны появился специальный раздел "Герои Великой Отечественной: "Мирные мгновения судьбы". В нем собраны фотографии полководцев в семейной обстановке.

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