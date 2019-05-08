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8 мая 2019 г.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2019 г. № 1н "Об утверждении требований к сертификату об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в Российскую Федерацию"

Дата подписания 1 января 2019 г.
Опубликован 8 мая 2019 г.

Зарегистрирован 06.05.2019 г. № 54569

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 07.05.19 г.

Вступление в силу - с даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 1995 г. № 1158 "Об утверждении требований к сертификату об отсутствии ВИЧ-инфекции, предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства при их обращении за визой на въезд в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев".

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2019 г. № 1н
(pdf, PDF, 411 Кб)