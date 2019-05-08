На границе Колумбии и Венесуэлы заметили около тысячи повстанцев АНО

В приграничной зоне между Колумбией и Венесуэлой в настоящий момент находится около тысячи боевиков леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО). Такие данные привел в местной прессе генерал колумбийской армии Луис Фернандо Наварро.

Колумбийские власти считают АНО ответственными, в частности, за теракт в Боготе 17 января. В этот день жертвами взрыва стали 21 человек, 68 были ранены. Всего, по данным правительства, в группировку входит около 1500 человек, отмечает ТАСС.

Как сообщил Наварро, "согласно разведывательным отчетам, есть данные, что 45% или 47% повстанцев АНО находятся в Венесуэле".