На юге Сицилии можно купить дом за один евро

Власти городка Муссомели, расположенного на юге Сицилии, предлагают всем желающим приобрести в собственность дома всего за один евро. Новым владельцам необходимо выполнить лишь одно условие: отремонтировать здание в течение года.

Если покупатель этого не сделает, то потеряет свой гарантийный депозит в размере около 7000 евро, пишет ТАСС, ссылаясь на The Sun.

Сейчас на продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще 400 предложений.

Городок Муссомели, в котором сегодня поживают всего 11 тысяч человек, славится своими кулинарными традициями и средневековой архитектурой. Его исторический центр с уютными улочками считается одним из самых старых в Италии.