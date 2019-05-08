Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии. Он опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В настоящее время в списке значится 27 хоккеистов, однако двое из них позднее покинут команду. Заявка на чемпионат мира должна составлять 25 человек, и окончательный состав будет объявлен уже в Братиславе. На данный же момент он выглядит следующим образом.

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

Защитники: Артем Блажиевский, Владислав Гавриков, Александр Елесин, Никита Зайцев, Артем Зуб, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Дмитрий Орлов, Михаил Сергачев, Динар Хафизуллин;

Нападающие: Артем Анисимов, Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Сергей Плотников, Иван Телегин.

Также назван штаб сборной, возглавит который Роман Ротенберг. В него вошли главный тренер Илья Воробьев, старший тренер Алексей Жамнов, тренеры Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов, тренер вратарей Рашит Давыдов, главный тренер по физподготовке Юрий Жданов, тренеры по индивидуальной подготовке Денис Коротышев и Александр Трошин, тренер-методист Ларс Юханссон и спортивный директор Олег Куприянов.

Сборная России попала в группу В, которая будет проводить матчи в Братиславе. Нашими соперниками на групповом этапе станут Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия. Вот как выглядит расписание матчей сборной России.

10 мая

17:15. Россия - Норвегия

12 мая

13:15. Россия - Австрия

13 мая

17:15. Россия - Чехия

15 мая

21:15. Россия - Италия

18 мая

13:15. Латвия - Россия

19 мая

21:15. Швейцария - Россия

21 мая

21:15. Швеция - Россия

Четвертьфиналы чемпионата мира запланированы на 23 мая. Полуфинальные матчи состоятся 25 мая, а финал - 26 мая