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мая 2019
Спорт
08.05.2019 11:38
Текст: Данила Жиляев

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии. Он опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Фото: Григорий Соколов/РИА Новости Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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В настоящее время в списке значится 27 хоккеистов, однако двое из них позднее покинут команду. Заявка на чемпионат мира должна составлять 25 человек, и окончательный состав будет объявлен уже в Братиславе. На данный же момент он выглядит следующим образом.

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

Защитники: Артем Блажиевский, Владислав Гавриков, Александр Елесин, Никита Зайцев, Артем Зуб, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Дмитрий Орлов, Михаил Сергачев, Динар Хафизуллин;

Нападающие: Артем Анисимов, Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Сергей Плотников, Иван Телегин.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Также назван штаб сборной, возглавит который Роман Ротенберг. В него вошли главный тренер Илья Воробьев, старший тренер Алексей Жамнов, тренеры Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов, тренер вратарей Рашит Давыдов, главный тренер по физподготовке Юрий Жданов, тренеры по индивидуальной подготовке Денис Коротышев и Александр Трошин, тренер-методист Ларс Юханссон и спортивный директор Олег Куприянов.

Сборная России попала в группу В, которая будет проводить матчи в Братиславе. Нашими соперниками на групповом этапе станут Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия. Вот как выглядит расписание матчей сборной России.

10 мая

17:15. Россия - Норвегия

12 мая

13:15. Россия - Австрия

13 мая

17:15. Россия - Чехия

15 мая

21:15. Россия - Италия

18 мая

13:15. Латвия - Россия

19 мая

21:15. Швейцария - Россия

21 мая

21:15. Швеция - Россия

Четвертьфиналы чемпионата мира запланированы на 23 мая. Полуфинальные матчи состоятся 25 мая, а финал - 26 мая

 