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Oppo A5s - недорогой смартфон начального уровня

08.05.2019,  
00:06
Текст, фото:  Владимир Болотин
Сегодня мы поговорим о недорогом смартфоне Oppo A5s. Кроме того, это достаточно простой смартфон, который можно назвать устройством первого уровня – он подойдет и тех, у кого это первый Android, и для тех кто только начинает пользоваться смартфоном (после кнопочного телефона) или получает свой первый личный гаджет.

Внешний вид

В Oppo A5s дизайнеры решили отойти от трендов - поэтому вместо градиента на задней панели мы видим строгий глянец с золотом. Тонкую позолоченную рамку получила не только двойная камера, но и сканер отпечатка пальцев, выглядит интересно и ярко.

Правда, есть проблема с глянцем - к нему быстро прилипают отпечатки пальцев и пыль. Решается эта проблема силиконовым чехлом, который лежит в коробке. Кроме того, приятно, что даже на стекле уже приклеена защитная пленка.

При этом можно выбрать из двух цветов - в наличии черный или красный.

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Дисплей

Смартфон получил большой IPS экран с привычным каплевидным вырезом под камеру. Безналичным вряд ли его можно назвать, но боковые рамки достаточно узкие и это приятно для глаз.

Размер большой с диагональю 6,2 дюйма, но разрешение - HD+ (1520x720 точек). Компромисс в пользу удешевления смартфона.

В целом экран достаточно яркий и контрастный - подойдет для чтения, просмотра видеоконтента и для игр. При этом соотношение экрана 19:9 и довольно большие углы обзора позволяют все это делать с комфортом. Что касается цветопередачи, то она достаточно реалистичная.

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Камера

Второе, что после экрана важно в смартфоне для рядового пользователя - это камера. При этом основной показатель "крутости" - мегапиксели - теперь смешивают с количеством объективов.

A5s получил двойную основную камеру - 13 Мп F/2.2 + 3 Мп F/2.4. Присутствует искусственный интеллект, который умеет распознавать сцены и помогает при съемке.

Снимает смартфон достаточно хорошо, но иногда фотографии могут страдать из-за нехватки света. Это можно отнести к минусам. Однако есть и плюсы - он способен снимать видео в Full HD.

Фронтальная камера - 8 Мп F/2.0. Селфи можно "пилить" сколько угодно, при этом режим бьютификации на основе ИИ помогает сделать автопортрет идеальным.

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Начинка

OPPO A5s получил процессор от MediaTek с 8 ядрами - Helio P35. За графику отвечает PowerVR GE8320. В сумме получается надежная энергоэффективная платформа.

В смартфоне установлено 3 Гб оперативной памяти. Для хранения контента предусмотрено 32 или 64 Гб в зависимости от модификации. Если что, можно добавить гигабайты с помощью карты памяти.

Аккумулятор у модели большой емкости 4320 мАч - хватит надолго, так что можно не таскать с собой зарядку. Ее в принципе можно будет найти легко - microUSB сейчас почти у каждого второго.

Что касается операционки, то здесь традиционная Color OS от Oppo. Проверенная и обкатанная пятая версия работает шустро и без нареканий. Под фирменной оболочкой Android 8.1 - не старая и все еще актуальная версия "гугловской оси".

Oppo A5s сохранил разъем для наушников "мини-джек" - но это для тех, кто любит провода. В коробке наушников нет, так что тут можно втыкать любые любимые. Ну или все-таки использовать беспроводные.

В итоге Oppo A5s получился недорогим (по цене от 11 900 рублей), но со всеми необходимыми фишками, без которых нельзя представить современный смартфон: большой экран, минимальный вырез под селфи-камеру, двойная основная камера и надежная платформа.

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