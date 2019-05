Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ АВТОГРАД КРЮ (AUTOGRAD CREW; BLUE WHITE CREW; KAMAZ ULTRAS),;

2. ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО СЕТЬ*,;

Физические лица

1. АБДУЛАЕВ ХАМЗАТ ИСМАИЛОВИЧ*, 20.09.1992 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

2. АБДУЛАЕВ ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВИЧ*, 08.10.1989 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

3. АБДУЛАМИТОВ ИБРОХИМЖОН АБДУНАБИЕВИЧ*, 01.12.1989 г.р., УЧ-КОРГОН БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

4. АБДУЛЛАЕВА ЗУРИ МАГОМЕДОВНА*, 17.06.1996 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

5. АБДУЛМУКМИНОВ ЛАБАЗАН МАГОМЕДОВИЧ*, 20.11.1969 г.р., С. ВЕРХНИЙ ДЖЕНГУТАЙ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

6. АБДУЛХАЛИКОВ РАМАЗАН КУРБАНОВИЧ*, 16.04.1989 г.р., Г. МАХАЧКАЛА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

7. АБДУРАХИМОВ ПАЙСАЛ ГАДЖИЕВИЧ*, 02.07.1969 г.р., С. АЙМАКИ ГЕРГЕБИЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

8. АБДУРАХМАНОВ ТАЛЯТ, 11.02.1953 г.р., Г. КАТТА-КУРГАН САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКСКОЙ ССР;

9. АВЕЗОВ ИБРАТ ФАЙЗУЛЛАЕВИЧ*, 18.12.1990 г.р., РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;

10. АЙВАЗОВ АЗАМАТ МАГОМЕДРАСУЛОВИЧ*, 23.08.1988 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

11. АЛИЕВ РАДЖАБ МАГОМЕДРАСУЛОВИЧ*, 15.03.1994 г.р., С. ЧИНАР ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

12. АНДРЕЕВА ВЕРА ЕФРЕМОВНА*, 14.09.1953 г.р., С. БОБРОВКА НАВАШИНСКОГО РАЙОНА ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

13. АНТОНОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ, 17.12.1976 г.р., Г. СЫКТЫВКАР КОМИ АССР;

14. АРЗИЕВА ЗАМИРА БАХШИЛЛОЕВНА*, 09.08.1984 г.р., Г. БУХАРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

15. АТРЯХИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 29.09.1987 г.р., С. РОЖДЕСТВЕНО ИЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;

16. АФАНАСЬЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 18.02.1991 г.р., С. ПЕТУХИ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

17. АЮБОВ АБДУКАРИМ ШАМСИДДИНОВИЧ*, 05.04.1983 г.р., Н.П. КАВСИДУЗОН ГИССАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

18. БАЙБАБАЕВ ФАХРИДДИН ФОЗИЛЖОНОВИЧ*, 14.07.1987 г.р., С. ИСФАНА ЛЯЙЛЯКСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КИРГИЗИЯ;

19. БАРКИНХОЕВ МИКАИЛ УМАРОВИЧ*, 26.12.1991 г.р., Г. МАЛГОБЕК РЕПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

20. БОБРОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА*, 15.04.2001 г.р., Г. ИЖЕВСК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

21. БОДРОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА*, 25.01.1987 г.р., Г. УСТЬ-ИЛИМСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ;

22. БОЙКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, 16.05.1987 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

23. БУХУРДИНОВА МАРИНА ВАЛЕРИЕВНА*, 11.05.1990 г.р., С. ЯШАЛТА ЯШАЛТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ;

24. ВАЛИУЛЛИН ЗУФАР ЯГАФАРОВИЧ*, 06.01.1972 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

25. ВАЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, 08.02.1989 г.р., П. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ ПРИГ. ЗОНЫ Г. АПАТИТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

26. ВИЛКОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ*, 11.10.1980 г.р., П. НАДВОИЦЫ СЕГЕЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ;

27. ВИТУШЕВ САЛМАН САЙПУЛОЕВИЧ*, 04.12.1992 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АССР;

28. ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 10.12.1992 г.р., Г. МОСКВА;

29. ГАДЖИЕВ ШАМИЛЬ ГАМЗАТОВИЧ*, 08.07.1991 г.р., С. БУЦРА ХУНЗАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

30. ГАДОЕВ АБДУЛВАХОБ ДОДИИЕВИЧ*, 16.06.1993 г.р., Г. АРГАНКУЛ ТАВИЛДАРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

31. ГАЗАЛИЕВ ХАМЗА ЗАКИРОВИЧ*, 04.06.2000 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

32. ГАЗИЕВ АБДУРАХМАН ГАЗИМАГОМЕДОВИЧ*, 06.11.1990 г.р., П. ШАХМАЛ КИРОВСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

33. ГАЗИМАГОМАДОВ МИКАИЛ ДЖАБРАИЛОВИЧ*, 28.04.1997 г.р., СТ. НАУРСКАЯ НАУРСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

34. ГУСЕЙНОВ МАГОМЕД КУРБАНОВИЧ*, 11.12.1986 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

35. ДЕИБ АРЕФ*, 01.06.1970 г.р., Г. РАККА СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

36. ДЕМЕЛЬХАНОВ ТУРПАЛ-ЭЛИ АДАМОВИЧ*, 07.05.1998 г.р., СТ. НАУРСКАЯ НАУРСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ;

37. ДЖЕБИРОВ АЛАУДИ ЛЕЧИЕВИЧ*, 09.12.1995 г.р., С. ДАЧУ-БАРЗОЙ ГРОЗНЕНСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

38. ДУБОВИК МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, 21.09.1998 г.р., Г. ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

39. ЗАБЛОЦКИЙ АРТЕМ ФЕДОРОВИЧ, 08.11.1992 г.р., Г. КУРСК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

40. ЗАЛИМХАНОВА АСИЯТ МАГОМЕДОВНА*, 25.04.1994 г.р., С. АГВАЛИ ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

41. ЗАРИДЗЕ НИКА НИКОЛАЕВИЧ*, 08.05.1998 г.р., Г. МОСКВА;

42. ИЛАЕВ АДЛАН УМАРОВИЧ*, 15.09.1988 г.р., С. АЧХОЙ - МАРТАН, ЧР;

43. ИСЛАМОВ ХАСАН ДАНИСОЛТОВИЧ*, 01.01.1998 г.р., СТ. САВЕЛЬЕВСКАЯ НАУРСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

44. ИСРАПИЛОВ АХМАД МАХАЧЕВИЧ, 03.10.2000 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

45. КАЗБЕКОВА ФАТИМА МАРАТОВНА*, 06.06.1995 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

46. КАЛЕНЮК ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 16.08.1985 г.р., Г. ЛИЕПАЯ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

47. КАРАБАЕВ ХУШНИД*, 13.10.1987 г.р., КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

48. КАРАМЗИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23.04.1986 г.р., Г. МОСКВА;

49. КАРИМУЛАЕВ КАРИМУЛА АЛИБЕГОВИЧ*, 03.08.1974 г.р., С. АЙМАКИ ГЕРГЕБИЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

50. КАЧУЛИН ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, 04.08.1992 г.р., Г. КИРОВСК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

51. КЕНЖАЕВ ИДИБЕК САФАРАЛИЕВИЧ*, 12.03.1994 г.р., С. НАВБАХОР БОХТАР ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

52. КОЛЕЙНИКОВА ТАСЛИМА ФААТОВНА*, 30.03.1961 г.р., П. МГА КИРОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

53. КОМИЛОВ ИЛХОМЖОН БУРХОНОВИЧ*, 08.03.1985 г.р., ХАТЫРЧИНСКИЙ РАЙОН НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

54. КОНЕВЕЦ ИРИНА ИВАНОВНА*, 26.05.1987 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ;

55. КОРОЛЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 20.09.1978 г.р., С/Х РОССИЯ ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

56. КОСИМОВ ШАРИФДЖОН ШАВКАТОВИЧ*, 04.01.1998 г.р., Г. ИСФИСАР Б. ГАФУРОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

57. КОСТЫЛЕНКОВ РУСЛАН ДМИТРИЕВИЧ, 15.03.1993 г.р., Г. ХОТЬКОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

58. КРЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 30.05.1998 г.р., Г. ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

59. КУБЕДИНОВ АРСЕН ШАКИРОВИЧ, 06.08.1974 г.р., Г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ УЗССР;

60. КУЗЬМИН НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ, 08.08.1990 г.р., Г. АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

61. КУЗЬМИНА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 05.02.1987 г.р., Г. АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

62. МАГОМЕДЗАГИДОВ ГУСЕЙН МАГОМЕДЗАГИДОВИЧ, 23.10.1999 г.р., С. НИЖНЕЕ ГАКВАРИ ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

63. МАГОМЕДОВ МАГОМЕД МУСАЕВИЧ*, 21.01.1962 г.р., С. ТЕРЕЧНОЕ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА;

64. МАГОМЕДОВ МАГОМЕДРАСУЛ МАГОМЕДОВИЧ*, 16.05.1968 г.р., С. ХАРАЧИ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

65. МАГОМЕДОВА ТАНЗИЛА ХАЙБУЛАЕВНА*, 10.07.1988 г.р., С. КЕНХИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

66. МИНЯЕВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 01.10.1981 г.р., Г. МУРМАНСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

67. МИРЗЕХАНОВ АЛИБЕК МАГИДИНОВИЧ*, 04.12.1994 г.р., П. САМУР МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

68. МИХАЙЛЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 04.08.1964 г.р., Г. САРАТОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

69. МУРАДИСИНОВ РАСУЛ АСЛАМБЕГОВИЧ*, 06.12.1985 г.р., Г. ХАСАВЮРТ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

70. МУСТАФАЕВ СЕЙРАН РИЗАЕВИЧ, 02.01.1969 г.р., Г. САМАРКАНД УЗБЕКСКОЙ ССР;

71. НИКУЛИН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 21.11.1963 г.р., Г. РОВЕНЬКИ ВОРОШИЛОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНСКОЙ ССР;

72. НИКУЛИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 18.08.1968 г.р., С. МОНАСТЫРСКОЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. САРАНСКА;

73. НИРОВ ВЛАДИМИР РАУФОВИЧ*, 14.01.1983 г.р., Г. СУРГУТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

74. ОГАННИСЯН САРГИС САМВЕЛОВИЧ*, 17.01.1990 г.р., Г. ВОЛГОГРАД;

75. ПАВЛИКОВА АННА ДМИТРИЕВНА, 27.03.2000 г.р., Г. МОСКВА;

76. ПИРОЖОК ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, 29.12.1968 г.р., Г. ОДЕССА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНСКОЙ ССР;

77. ПОЛОНКОЕВ МУСА АХМЕТОВИЧ*, 03.10.1978 г.р., С. СРЕДНИЕ АЧАЛУКИ МАЛГОБЕКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

78. ПШНАТОВ МАРАТ МЕНГЛИБИЕВИЧ*, 07.04.1987 г.р., А. АДИЛЬ-ХАЛК АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

79. РАМАЗАНОВА АМИНАТ МАГОМЕДОВНА*, 12.04.1989 г.р., Г. ЮЖНО-СУХОКУМСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

80. РЕБРОВСКИЙ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ, 17.11.1986 г.р., Г. МОСКВА;

81. РОМАНОВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, 30.01.1985 г.р., П. ФОРТ КРАСНАЯ ГОРКА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

82. РОЩИН МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ, 21.07.1979 г.р., Г. ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

83. РУСТАМОВ РУСТАМ РАШИДОВИЧ, 15.08.1989 г.р., Г. ХОТЬКОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

84. САЛТАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 03.05.1983 г.р., П. ОКТЯБРЬСКИЙ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

85. СЕРГИЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19.07.1974 г.р., Г. ЧИТА ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

86. СЛЮСАР НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ, 01.03.2000 г.р., Р.П. ПОГАР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ;

87. СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ*, 16.09.1994 г.р., Г. УФА;

88. СОКОЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА*, 04.06.1967 г.р., Г. РОВЕНЬКИ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНСКОЙ ССР;

89. СУЛЕЙМАНОВ РЕНАТ РУСТЕМОВИЧ, 30.08.1969 г.р., Г. АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

90. СУЛЕЙМАНОВА НАИДА СУЛЕЙМАНОВНА*, 02.07.1983 г.р., Г. БУЙНАКСК ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

91. ТАГИРОВ ХАЛИЛ МАГОМЕДОВИЧ*, 13.01.1997 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

92. ТОИРОВ ЭМОМАЛИ НУРМУХАМАДОВИЧ*, (TOIROV EMOMALI NURMUKHAMADOVICH; ТОХИРОВ ЭМОМАЛИ НУРМУХАМАДОВИЧ), 14.08.1994 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

93. УМУРЗАКОВ МУХАММАДАЛИМИРЗА ТУРДИМУХАММАДОВИЧ*, 26.02.1980 г.р., КИШЛАК ЗАБДОР ЯНГИКУРГАНСКОГО РАЙОНА НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

94. ХАМЗАТОВА ДАГМАН ЯКУБОВНА*, 28.11.1986 г.р., С. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

95. ХИЗРИЕВ ХИЗРИ НУРУДИНОВИЧ*, 09.11.1991 г.р., С. ЭЛЬБОК ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

96. ХОМИДОВ ДАЛЕР ЛОИКОВИЧ*, 31.08.1989 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

97. ШАГИЕВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ*, 15.01.1985 г.р., Г. НЕФТЕКАМСК БАШКИРСКОЙ АССР;

98. ШАГИРОВ АСКАР МАХМУТБАЕВИЧ*, 24.11.1984 г.р., П. ЖУДАМАНСАЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

99. ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ, 31.08.1989 г.р., П. ГОРЯЧЕВОДСКИЙ Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

100. ШОДИЕВ НЕМАТУЛЛО ИСМАТУЛЛАЕВИЧ*, 07.08.1997 г.р., Г. ДУШАНБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

101. ШУАЙПОВА ЗУХРА ИДРИСОВНА*, 02.09.1993 г.р., ГОР. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

102. ШУРИШЕВ ТОЧИДДИН НУСРАТОВИЧ*, (ШУРИШЕВ ТОДЖИДДИН НУСРАТОВИЧ; ШУРИШЕВ ТОЖИДДИН НУСРАТОВИЧ), 31.10.1983 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

103. ЭМИРГНАЕВ ЭНРИК РАФИКОВИЧ, 04.05.1999 г.р., С. ПТИКЕНТ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

104. ЯККУ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 22.02.1980 г.р., П. СОСНОВЕЦ БЕЛОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ;

105. ЯТИМОВ ЮСУФЖОН АБДУЛОХОНОВИЧ*, 19.06.1994 г.р., С. НАВБАХОР БОХТАР ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 5, 6 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS) (Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat;Katibat el Ahouel), Associated with the Armed Islamic Group (GIA) (QDe.006) and the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

Физические лица

1. FETHI BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD (Fathy Hassan al Haddad;Fethi ben Assen Haddad), 28.06.1963 г.р., TATAOUENE, TUNISIA. DOB: A) 28 JUN. 1963 B) 28 MAR. 1963 Italian Fiscal Code: HDDFTH63H28Z352V. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.;

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АБАЗОВ АРТУР АЛИКОВИЧ 26.07.1989 г.р., Г. БАКСАН БАКСАНСКОГО РАЙОНА КБАССР;

2. АБДУЛАЕВ МАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ 26.07.1966 г.р., С. ГИМРЫ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

3. АВЕРИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 03.04.1998 г.р., Г. СКОПИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

4. АВИЛКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 27.12.1975 г.р., Г. ОРЕНБУРГ;

5. АЛИБЕКОВ ШАМИЛЬ АЛИБЕКОВИЧ 13.05.1986 г.р., Г. ИЗБЕРБАШ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

6. АМИРОВ ТЕМУР МАНЗАРШОЕВИЧ 06.12.1996 г.р., Г.П. ДУСТЛИК ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

7. БЕКДАМИРОВ АЛЕКСЕЙ РУСТАМОВИЧ 15.04.1997 г.р., Г. МИЧУРИНСК П. КОЧЕТОВКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

8. БЛУДОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 06.09.1991 г.р., П. ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СВХ. АРЖЕНКА РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

9. БУДНИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 29.09.1987 г.р., Г. КАЛИНИНГРАД;

10. ВУРСТА АЗАМАТ ДМИТРИЕВИЧ 02.09.1994 г.р., Г. АДЫГЕЙСК РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ;

11. ВЯЗНИКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 09.08.1983 г.р., Г. ВЛАДИВОСТОК;

12. ГАВРИЛОВИЧ РАДИОН ВАЛЕРЬЕВИЧ 08.06.1991 г.р., С. КУЗЬМИЧИ ЛЮБАНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛАРУСИИ;

13. ГАЗДИЕВ АБУБУКАР ШАРИПОВИЧ 08.02.1990 г.р., Г. ВЛАДИКАВКАЗ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ;

14. ГАЛКИН ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 04.02.1971 г.р., Г. УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

15. ГАЛУМЯН ДЖУЛИЯ АРТАШЕСОВНА 16.04.1999 г.р., Г. ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

16. ГРИБ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ 09.04.1988 г.р., Г. ВОРОНЕЖ;

17. ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 28.09.1969 г.р., Г. ПАНЕВЕЖИС ЛИТОВСКОЙ ССР;

18. ГРИДНЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 15.08.1991 г.р., Г. КОВРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

19. ГУЗЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 04.01.1989 г.р., Г. КОЛЬЧУГИНО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

20. ГУСЕЙНОВ ГУСЕЙН КУРБАНОВИЧ 17.01.1997 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

21. ДАХАЕВ ХАЛИД АБУЯЗИДОВИЧ 09.10.2000 г.р., Г. ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

22. ДОРОНИН ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ 15.08.1977 г.р., Г. АЛМА-АТА КАЗАХСКОЙ ССР;

23. ДЫРТЫК ШЕРИГ-ООЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 23.02.1990 г.р., С. ТОРГАЛЫГ ОВЮРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА;

24. ЕДЕЛЕВ АЛЕКСАНДР ГАЛИМЧАНОВИЧ 19.01.1976 г.р., С. УСТЬ-ИШИМ УСТЬ-ИШИМСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

25. ЕЛИСЕЕВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 20.09.1986 г.р., ГОРОД КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

26. ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 02.10.1988 г.р., Г. ГОРЬКИЙ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

27. ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 22.03.1987 г.р., Г. УДОМЛЯ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

28. ЗАКИРОВ ИЛЬШАТ ШАУКАТОВИЧ (ЗАКИРОВ ГАБДУЛЬХАКИМ ШАУКАТОВИЧ)22.06.1962 г.р., С. ОЛУЯЗ МАМАДЫШСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

29. ЗИМОВСКИЙ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 12.06.1974 г.р., ПОСЕЛОК КИРОВСКИЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;

30. ИБРАГИМОВ НАЗАР АСЕЕВИЧ 18.10.1988 г.р., ГОР. ВЛАДИВОСТОК;

31. КАНСЫГОВ ЮСУП ТЕМБУЛАТОВИЧ 07.11.1994 г.р., Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

32. КАПАЧЕНЯ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 06.05.1983 г.р., Г. СЕГЕЖА КАРЕЛЬСКОЙ АССР;

33. КАППУШЕВ РАСУЛ ЮНУСОВИЧ 25.12.1973 г.р., С. УЧКЕКЕН МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

34. КАШКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 01.10.1988 г.р., Г. ИРКУТСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ;

35. КОЗЛОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 30.06.1987 г.р., Г. ЛЕНИНГРАД;

36. КОЛЕСНИКОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ 20.07.1993 г.р., Д. ШКУРАТОВКА РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

37. КОНГАА НАЧЫН МЕРГЕНОВИЧ 08.11.1990 г.р., С. ХАЙЫРАКАН УЛУГ-ХЕМСКОГО РАЙОНА ТУВИНСКОЙ АССР;

38. КОНОНОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ 18.07.1997 г.р., Г. КИРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

39. КОРМАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ 03.01.1999 г.р., Г. СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКА КОМИ;

40. КОТОМИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 25.10.1987 г.р., Д. СЕРЕБРОВО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ;

41. КУЛЯЕВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 27.09.1999 г.р., Г. НОВОМИЧУРИНСК ПРОНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

42. КУТЕЙНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ФИЛИППОВИЧ 27.03.1949 г.р., ГОРОД НОВОСЕЛИЦА ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ;

43. ЛАБЗИН ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ 17.09.1998 г.р., Г. ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

44. ЛАНГ АЛЕКСАНДР ГЕЙНРИХОВИЧ 30.12.1964 г.р., Г. КАЛИНИНГРАД;

45. ЛАТЫПОВ РУСЛАН РИНАТОВИЧ 16.04.1997 г.р., Г. ТОМСК;

46. ЛИЙН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 22.12.1990 г.р., Г. КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

47. ЛОЗИНСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 27.01.1945 г.р., Г. УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

48. МАГОМЕДОВ ТАЖУТДИН АЛИМПАШАЕВИЧ 18.09.1989 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

49. МИХАЙЛОВ ЯРОСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 05.06.1996 г.р., Г. ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

50. МЫЛЬНИКОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 12.12.1946 г.р., Г. ИВАНО-ФРАНКОВСК;

51. НАРЗУЛЛАЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 01.11.1984 г.р., Г. НЯНДОМА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

52. НИКОЛАЕВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 25.03.1990 г.р., Г. ВИТЕБСК БЕЛОРУССКОЙ ССР;

53. НИКОЛАЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 08.07.1990 г.р., Г. КИРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

54. НИКУЛИН ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ 07.12.1998 г.р., С. ЧУДИНОВО ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

55. ОЛЬХОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 30.08.1983 г.р., Г. СМОЛЕНСК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

56. ОРЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 31.05.1975 г.р., П. ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

57. ОСАДЧИЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 23.02.1992 г.р., ПОС. КИРОВСКИЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

58. ПАЗЫНИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 12.02.1983 г.р., Г. ПОЧИНОК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

59. ПАНЮШКИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 31.08.1992 г.р., Г. КИРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

60. ПАРСЕГЯН ТИГРАН ПАВЛОВИЧ 03.11.1962 г.р., Г. БАКУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР;

61. ПАУЛОВ ИВАН ОЛЕГОВИЧ 09.04.1993 г.р., Г. ВЛАДИВОСТОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

62. ПИРОГОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 31.12.1982 г.р., Г. ЙОШКАР-ОЛА;

63. РАДЗИНСКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 12.11.1984 г.р., Г. НОВГОРОД;

64. РОГАЛЬСКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 24.05.1998 г.р., Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

65. САГИТОВ АЙРАТ АНВАРОВИЧ 21.10.1988 г.р., Г. ЛЕНИНОГОРСК ТАТАРСТАНСКОЙ АССР;

66. САДОВОЙ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 15.06.1991 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ;

67. СВИРИДОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 22.11.1997 г.р., Г. ПЕЧОРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

68. СКРЯБИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 28.08.1986 г.р., Г. ВЛАДИВОСТОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

69. СКУБЕНКО ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 15.11.1991 г.р., Г. АРТЕМОВСК ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ;

70. СМИРНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ 24.02.1988 г.р., Г. ЛЕНИНГРАД;

71. СМОЛЬНИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 04.01.1992 г.р., С. ПЕТРОКАМЕНСКОЕ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

72. СТЕКАЧЕВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ 12.12.1983 г.р., Г. ЧЕРНЯХОВСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

73. СТЕПАНОВ ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 17.11.1993 г.р., Г. ХАБАРОВСК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;

74. СУДАКОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 22.08.1993 г.р., Г. ОМСК;

75. СУЛИМАНОВ БЕКХАН ЖАМАРСОВИЧ 01.06.1986 г.р., СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

76. СЫЧЕВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ 14.08.1988 г.р., Г. САРАТОВ;

77. ТИТОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ 28.05.1990 г.р., Г. СМОЛЕНСК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

78. ТИТОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 21.01.1993 г.р., Р.П. БОЛЬШЕРЕЧЬЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

79. ТОЛЕКАЛИЕВ МАКСИМ ЯХИЯЕВИЧ 20.07.1993 г.р., Г. ЧЕРКЕССК КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

80. ТОЛМАЧЕВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 06.08.1987 г.р., Г. САРАТОВ;

81. ТУРОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 22.02.1993 г.р., Г. НОВОСИБИРСК;

82. УМЕРОВА ЗАРЕМА ЭНВЕР КЫЗЫ 04.09.1994 г.р., Г. БАХЧИСАРАЙ АР КРЫМ УКРАИНА;

83. ФЕДОРОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 19.04.1990 г.р., С. ЭСТОНКА БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

84. ФЕЛЬДМАН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 08.08.1993 г.р., Г. КИРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

85. ХОБОТОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 03.05.1991 г.р., Г. МОСКВА;

86. ЦВЕТОЧКИН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 22.01.1974 г.р., Г. КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

87. ЧАЛКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 10.03.1993 г.р., П. НОВЫЕ ЗОРИ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

88. ЧЕПЛЕНКО РУСЛАН ГЕННАДЬЕВИЧ 16.11.1995 г.р., С. КОЛКОВО ОРЛОВСКОГО РАЙОНА,КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

89. ЧУДИНОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 29.04.1966 г.р., Г. КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

90. ШАБАРЧИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 28.09.1984 г.р., ДЕРЕВНЯ РЯБИНЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ;

91. ШАПОВАЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 29.05.1980 г.р., Г. УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

92. ШИПИЛОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ 15.11.1969 г.р., Г. МОСКВА;

93. ШУЕВ ТИМУР НОХЧОЕВИЧ 16.01.1988 г.р., С. ВЕДЕНО ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

94. ЮРКОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 28.11.1969 г.р., Г. ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

95. ЯКУТОВИЧ ВЛАДИСЛАВ СВЯТОСЛАВОВИЧ 07.10.1991 г.р., Г. СЕВАСТОПОЛЬ;

Информация предоставлена Росфинмониторингом