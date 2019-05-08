Переговоры глав МИД России и Японии пройдут в Москве 10 мая

Третий раунд переговоров по проблеме мирного договора между Россией и Японией на уровне глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Таро Коно пройдет в Москве 10 мая. Об этом в среду сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"10 мая в Москве пройдет третий раунд российско-японских переговоров на уровне министров иностранных дел по проблеме мирного договора", - заявила Захарова на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.

Официальный представитель российского МИД пояснила, что в ходе диалога планируется продолжить обсуждение путей реализации договоренностей лидеров двух государств об ускорении переговорного процесса вокруг мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года.