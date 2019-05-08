Помпео в последний момент передумал ехать в Берлин

Госсекретарь США Майк Помпео неожиданно отменил запланированный визит в Германию. Причем сделал это в последний момент.

Это якобы произошло из-за важных текущих проблем, которые необходимо решить, рассказал представитель американской дипмиссии. Вместо поездки в Берлин Помпео посетил Багдад, передает РИА Новости.

В немецкой столице Помпео должен был встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Последний предложил вместо личной встречи провести телефонные переговоры. Сам госсекретарь заявил, что Германия с пониманием отнеслась к отмене его визита. Он пообещал Маасу приехать в ФРГ, как только это станет возможным.