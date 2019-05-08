Посол Бангладеш: 30 человек пострадали при крушении самолета в Мьянме

В результате выезда бангладешского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Янгона пострадали 30 человек. Об этом сообщил посол Бангладеш в Мьянме Манджурул Карим Хан Чодхури.

Глава дипмиссии заявил газете Dhaka Tribune, что по имеющимся в его распоряжении данным, в момент аварии на борту самолета авиакомпании Biman Bangladesh Airlines находились 29 пассажиров и четыре члена экипажа. 19 человек, включая двоих пилотов, для получения медицинской помощи были направлены в больницу города Янгон. "Еще 11-ти пассажирам была оказана помощь в медпункте аэропорта", - добавил посол.

8 мая вечером самолет Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines после приземления в аэропорту Янгона выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента у воздушного судна оказались повреждены крылья и передняя часть фюзеляжа. По информации France Press, в момент аварии на борту самолета находились граждане Бангладеш, Мьянмы, Индии, Канады, Китая, Франции и Швейцарии.