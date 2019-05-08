На вопросы корреспондента Центрально-Азиатского регионального представительства "Российской газеты" ответил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Киргизской Республике Николай Удовиченко.

- Как бы вы оценили итоги государственного визита президента России в Киргизию?

Николай Удовиченко: Государственный визит президента России Владимира Путина в Бишкек был исключительно насыщенным и результативным. В его рамках прошли обстоятельные переговоры глав государств с весьма внушительным итогом - подписаны соглашения и договоры, по оценкам экономистов, на общую сумму до шести миллиардов долларов. А предшествовал визиту ряд значимых для двусторонних отношений событий: первый форум ректоров российских и киргизских университетов, восьмая межрегиональная конференция, форум молодежи двух стран.

Кстати, Владимир Владимирович и Сооронбай Шарипович, несмотря на плотный график, нашли возможность принять личное участие в межрегиональном форуме, а также посетить Дом-музей классика современности Чингиза Айтматова. Очень важно, что диалог на президентском уровне будет продолжен. Впереди мероприятия в Бишкеке по линии ШОС и ОДКБ. А на следующий год намечены перекрестные годы: Год России в Киргизии и Год Киргизии в России.

Полностью разделяю мнение наших киргизстанских коллег, что визит президента России ознаменовал собой новый этап в двусторонних отношениях. Главная задача, которая теперь стоит перед посольством и другими российскими загранучреждениями, - обеспечить практическую реализацию достигнутых договоренностей в тесном взаимодействии с нашими коллегами в республике.

В каких сферах уровень двусторонних отношений можно назвать прорывным или выдающимся?

Николай Удовиченко: Без преувеличения могу сказать, что прогресс есть во всех сферах двустороннего сотрудничества. Во-многом благодаря активному участию Киргизии в евразийской интеграции обеспечивается устойчивое развитие национальной экономики, что создает потенциал дальнейшего наращивания взаимодействия. Новые параметры задают и наши компании. Так, "Газпром" активно занимается газификацией Киргизии, возводит новые, современные спортивные площадки, школу в Бишкеке, которая призвана стать передовой в системе национального образования. Близится к завершению реализуемая при российском содействии программа строительства и обустройства таможенных и пограничных пунктов на внешних границах Киргизии, завершается комплексное оснащение фитосанитарных и ветеринарных лабораторий с возможностью выдачи ими сертификатов для экспорта аграрной продукции.

Льготные программы финансирования бизнес-проектов в Киргизии запускает Российско-Киргизский фонд развития. Здесь же можно назвать и проекты, которые реализуются посредством российского финансирования по линии международных организаций, в частности организации горячего питания для школьников в регионах страны. А буквально на днях выигравшей тендер компании переданы два рефрижератора для сбора у населения Иссык-Кульской области плодоовощной продукции. В середине года там откроют цеха по ее переработке с последующей поставкой производимой продукции на экспорт. Все это ведет к росту экономики, а в конечном итоге к повышению благосостояния людей.

Наши страны последовательно продвигаются в развитии евразийской интеграции, формируют элементы единого образовательного пространства, создают условия для активных контактов в рамках молодежных программ, культурного сотрудничества. В июле на Иссык-Куле пройдет форум молодых лидеров России и Киргизии. Кстати, на днях в Бишкеке открыта стела Чингиза Айтматова, подаренная городу Свердловской областью. Это символично, поскольку в следующем году именно в Екатеринбурге пройдет очередной межрегиональный форум.

Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы не допустить исчезновения русского языка в киргизской глубинке?

Николай Удовиченко: Для значительного числа киргизстанцев, которые живут и работают в России, знание русского языка является серьезным конкурентным преимуществом. Да и в целом интерес к изучению русского языка продиктован самой жизнью. О его значении для республики лучше, чем Чингиз Айтматов, не скажешь: киргизский и русский языки - как два крыла птицы.

Во взаимодействии с министерствами образования обеих стран будем работать над совершенствованием системы преподавания русского языка, особенно в отдаленных регионах страны, пополнением школьного учебного фонда. Рассматривается возможность направить в регионы российских учителей-предметников (пилотный проект может быть апробирован в Бишкеке уже в этом году). В общем, есть над чем работать в этой сфере, и есть понимание, в каком направлении двигаться.

В какой поддержке, на ваш взгляд, больше всего нуждаются российские соотечественники в Киргизии?

Николай Удовиченко: Прежде всего хотел бы отметить, что наши соотечественники вносят весомый вклад в поступательное развитие республики. Поддержка их деятельности в рамках Ассамблеи народа Киргизстана, признание русского языка в качестве официального - все это хорошие показатели. Однако всегда сохраняет актуальность консультационно-правовая помощь соотечественникам, подключение их к культурным и гуманитарным проектам сотрудничества, ощутима потребность в содействии налаживанию деловых контактов.

Все эти вопросы, кстати, поднимались в ходе очередной страновой конференции российских соотечественников в Киргизии, которая состоялась в самом начале апреля. Будем совместно работать над решением этих задач, и, конечно, чем активнее связи между Россией и республикой, тем легче будет этого добиться.

Ключевой вопрос

Чем Киргизия привлекательна для России и россиян?

Николай Удовиченко: У наших стран и народов большая и непростая история. Она уходит в глубину времен. Я всего несколько месяцев назад приступил к обязанностям посла России, и мне все интересно в Киргизстане: люди, их судьбы, народные традиции, культура и история. Начал знакомство с эпосом "Манас", что, надеюсь, позволит лучше понять менталитет народа, его мудрость и мировосприятие.

Недавно довелось побывать на озере Иссык-Куль, посетить Каракол, где начинаешь еще больше ощущать величие местной природы. Здесь вы можете покататься на горных лыжах или попытаться покорить семитысячники и тут же искупаться в горячих источниках. А как можно, например, не восхищаться творчеством Айтматова, Чокморова, Айтиева и других великих творцов современности, выразивших душу и чаяния простых людей. Да, еще надо не забыть местное гостеприимство и национальную кухню. Во всем этом и заключается, наверное, притягательность Киргизии. Но для нас особенно важна духовная близость, историческая память.

Совсем скоро наши народы отметят самый значимый праздник - День Победы. В Киргизии помнят Великую Отечественную войну, чтят ветеранов. Например, недавно жители Джалал-Абада на свои средства восстановили памятник погибшим на той войне. Заслуживают уважения активисты молодежного движения "Наша Победа" за свою поисковую работу. 9 мая в Киргизии, как и в России, сотни тысяч людей пройдут в едином строю Бессмертного полка, вспоминая тех, кто спас мир от коричневой чумы.