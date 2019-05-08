Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. N 19-П город Санкт-Петербург "по делу о проверке конституционности пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг в связи с жалобой акционерного общества "Верхневолгоэлектромонтаж-НН""

Именем Российской Федерации

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, А.И.Бойцова, Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, С.М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, О.С.Хохряковой, В.Г.Ярославцева,

с участием представителя Правительства Российской Федерации - кандидата юридических наук, директора правового департамента ПАО "Россети" Л.Ю.Акимова,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации",

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба АО "Верхневолгоэлектромонтаж-НН". Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителем нормативное положение.

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.Н.Кокотова, объяснения представителя стороны, издавшей оспариваемый акт, выступления приглашенных в заседание представителя Совета Федерации - члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству И.В.Рукавишниковой, а также представителей: от Министерства энергетики Российской Федерации - А.Ю.Семейкина и Д.Д.Михеева, от Министерства юстиции Российской Федерации - М.А.Мельниковой, от Генерального прокурора Российской Федерации - Т.А.Васильевой, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации

установил:

1. Заявитель по настоящему делу АО "Верхневолгоэлектромонтаж-НН" оспаривает конституционность пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (в жалобе ошибочно указан пункт 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861).

В соответствии с пунктом 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату (абзац первый);

указанные собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, вправе оказывать услуги по передаче электрической энергии с использованием принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства после установления для них тарифа на услуги по передаче электрической энергии; в этом случае к их отношениям по передаче электрической энергии применяются положения данных Правил, предусмотренные для сетевых организаций (абзац второй);

потребители услуг, опосредованно присоединенные к электрическим сетям, оплачивают услуги по передаче электрической энергии в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (абзац третий).

1.1. Как следует из представленных Конституционному Суду Российской Федерации материалов, решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 26 июня 2015 года N 22/14 с 1 июля 2015 года прекращено действие установленных решением данной службы от 19 декабря 2014 года N 60/98 индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между АО "Верхневолгоэлектромонтаж-НН" и ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Действие указанных тарифов прекращено в связи с несоответствием АО "Верхневолгоэлектромонтаж-НН" пунктам 1, 2 и 4 критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 года N 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 30 декабря 2016 года, оставленным без изменения арбитражными судами вышестоящих инстанций, АО "Верхневолгоэлектромонтаж-НН" было отказано в удовлетворении требований к ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", являющемуся гарантирующим поставщиком электрической энергии на розничном рынке электрической энергии, субъектом которого выступает заявитель, о взыскании 2 023 625 рублей 99 копеек неосновательного обогащения за период с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года, составляющего, по мнению заявителя, расходы на услуги по передаче им электрической энергии иным потребителям. В решениях арбитражных судов указано, что заявитель при отсутствии установленного для него как для территориальной сетевой организации регулирующим органом индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии не вправе получать оплату услуг по передаче электрической энергии потребителям. Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2017 года АО "Верхневолгоэлектромонтаж-НН" отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

По мнению заявителя, пункт 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг противоречит статьям 7 (часть 1) и 8 Конституции Российской Федерации, поскольку по смыслу, придаваемому данной норме в системе действующего правового регулирования сложившейся правоприменительной практикой, ограничивает имущественные права собственника (владельца) объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединены к электрическим сетям энергопринимающие устройства иных потребителей электрической энергии, препятствуя ему в возмещении его затрат на обеспечение перетока электрической энергии и в извлечении прибыли из указанной деятельности.

1.2. В соответствии с положениями пункта 3 части первой статьи 3, части первой статьи 96 и статьи 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", конкретизирующими статью 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, гражданин, объединение граждан вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод законом, примененным в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде.

Что касается нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, то, как следует из правовой позиции, выраженной Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 27 января 2004 года N 1-П, он также может быть проверен по жалобе гражданина, объединения граждан в порядке конституционного судопроизводства в случае, если такой нормативный правовой акт принят во исполнение полномочия, возложенного на Правительство Российской Федерации федеральным законом, по вопросу, не получившему содержательной регламентации в этом федеральном законе, и если именно на основании такого уполномочия Правительство Российской Федерации непосредственно осуществило правовое регулирование соответствующих общественных отношений.

Пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" на Правительство Российской Федерации возложен ряд полномочий по регулированию отношений в сфере электроэнергетики, включая утверждение правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и услугам организаций коммерческой инфраструктуры, правил оказания этих услуг. В рамках реализации данного полномочия Правительство Российской Федерации Постановлением от 27 декабря 2004 года N 861 утвердило Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, определяющие, в частности, права и обязанности собственников и иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединены к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии.

В соответствии со статьей 74 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению, оценивая при этом как буквальный смысл рассматриваемых нормативных положений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм, не будучи связанным при принятии решения основаниями и доводами, изложенными в жалобе.

Таким образом, пункт 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг является предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку на его основании в системе действующего правового регулирования разрешается вопрос о возможности оплаты собственнику (владельцу) объектов электросетевого хозяйства, утратившему в связи с введением в действие Постановления Правительства Российской Федерации "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям" статус территориальной сетевой организации, деятельности по обеспечению перетока электрической энергии ее потребителям на розничном рынке электрической энергии, чьи энергопринимающие устройства опосредованно присоединены к электрическим сетям территориальной сетевой организации через объекты электросетевого хозяйства указанного собственника (владельца).

2. Конституция Российской Федерации, гарантируя в интересах обеспечения согласия и справедливости свободу экономической деятельности, устанавливает право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами и одновременно допускает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (преамбула, статья 8, часть 1; статья 34, часть 1; статья 35, часть 2; статья 55, часть 3). Приведенные конституционные предписания корреспондируют статье 1 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в силу которой право каждого физического и юридического лица на уважение принадлежащей ему собственности и ее защиту (и вытекающая из этого свобода пользования имуществом, в том числе в целях осуществления предпринимательской деятельности) не умаляет права государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами. Указанные гарантии, выражающие в том числе принцип неприкосновенности собственности, распространяются и на отношения между лицами, оказывающими услуги в сфере электроэнергетики (субъектами электроэнергетики), и потребителями этих услуг.

Соответственно, нормативное регулирование отношений, связанных с оказанием субъектами электроэнергетики услуг потребителям электрической энергии, должно основываться на вытекающих из Конституции Российской Федерации (статья 17, часть 3; статья 19, части 1 и 2; статья 55, часть 3) принципах определенности, справедливости и соразмерности (пропорциональности) вводимых ограничений конституционно значимым целям, с тем чтобы достигался разумный баланс имущественных интересов участников таких правоотношений.

Федеральный закон "Об электроэнергетике" определяет общие принципы организации экономических отношений в сфере электроэнергетики, а также основные принципы государственного регулирования и контроля в указанной сфере. К этим принципам, в частности, относятся: обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики (абзац четвертый пункта 1 статьи 6); достижение и соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии (абзац шестой пункта 1 статьи 6 и абзац четвертый пункта 1 статьи 20); обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики (абзац восьмой пункта 1 статьи 6); обеспечение доступности электрической энергии для потребителей и защита их прав (абзац пятый пункта 1 статьи 20).

Государственное регулирование отношений между организациями электроэнергетической отрасли и потребителями услуг этих организаций, как подчеркивал в своих решениях Конституционный Суд Российской Федерации, призвано не только обеспечить доступность таких услуг для потребителей, нуждающихся в них, но и гарантировать защиту права собственности и права на осуществление предпринимательской деятельности организаций - участников данных правоотношений (определения от 4 октября 2012 года N 1813-О, от 20 декабря 2018 года N 3142-О и др.).

3. Услуги по передаче электрической энергии, согласно Федеральному закону "Об электроэнергетике", представляют собой комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, которые обеспечивают передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями и совершение которых может осуществляться с учетом особенностей, установленных пунктом 11 статьи 8 данного Федерального закона (абзац двенадцатый статьи 3).

Порядок взаимодействия субъектов розничных рынков, участвующих в обороте электрической энергии, с сетевой организацией в целях оказания услуг по передаче электрической энергии определяется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (пункт 120 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии").

Согласно абзацу второму пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, вправе оказывать услуги по передаче электрической энергии с использованием принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства после установления для них тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Однако в силу абзаца второго пункта 24 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике") основанием для установления (пересмотра), а также продолжения действия установленной цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии в отношении юридического лица, владеющего на праве собственности или на ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, является его соответствие критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

В соответствии с абзацем тридцать первым статьи 3 Федерального закона "Об электроэнергетике" территориальная сетевая организация - это коммерческая организация, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях, установленных данным Федеральным законом, - с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соответствует утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. Указанные критерии утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям" и представляют собой требования к техническим параметрам названных объектов электросетевого хозяйства (линий электропередач, трансформаторных и иных подстанций, другого предназначенного для обеспечения электрических связей и передачи электрической энергии оборудования), количественным и качественным показателям деятельности их собственников (владельцев).

Таким образом, в системе действующего правового регулирования правом на оказание возмездных услуг по передаче электрической энергии ее потребителям на розничных рынках электрической энергии наделены территориальные сетевые организации. Они оказывают названные услуги на основании договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии и установленного уполномоченным органом исполнительной власти тарифа. При этом, согласно пункту 151 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из тарифа на услуги по передаче электрической энергии, определяемого в соответствии с разделом V данных Правил, и объема (объемов) оказанных услуг по передаче электрической энергии.

4. Содержащиеся в Постановлении Правительства Российской Федерации "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям" требования, которые после введения этого Постановления в действие неоднократно ужесточались, объективно направлены на сокращение числа территориальных сетевых организаций и их возможную консолидацию (укрупнение).

Из позиции, изложенной в пункте 11 информационного письма Федеральной службы по тарифам N ЕП-7170/12 и Министерства энергетики Российской Федерации N ВК-7135/09 от 26 июня 2015 года "О применении постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 N 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям", следует, что в случае несоответствия владельцев объектов электросетевого хозяйства одному или нескольким критериям их отнесения к территориальным сетевым организациям они могут принять в том числе следующие решения: "объединиться" (укрупниться) с другими владельцами объектов электросетевого хозяйства, взять в аренду (эксплуатацию) или приобрести в собственность дополнительные объекты электросетевого хозяйства; передать в аренду (эксплуатацию) или продать свои объекты электросетевого хозяйства.

Такое регулирование в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года N 1567 "Об открытом акционерном обществе "Российские сети" и Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, разработанной во исполнение данного Указа на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 511-р), имеет целью повышение эффективности электросетевого комплекса страны, обеспечение необходимого уровня надежности и качества энергоснабжения потребителей электрической энергии.

Если же организация, переставшая отвечать нормативно установленным критериям территориальной сетевой организации, по тем или иным причинам не предпринимает действий по восстановлению данного статуса, то она переходит в разряд потребителей электрической энергии. С момента утраты организацией статуса территориальной сетевой организации любое произведенное ранее технологическое присоединение энергопринимающих устройств иных потребителей электрической энергии к объектам ее электросетевого хозяйства приобретает значение опосредованного присоединения.

Собственники (владельцы) объектов электросетевого хозяйства после утраты ими статуса территориальной сетевой организации обязаны как потребители электрической энергии продолжать эксплуатацию принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года N 6, и не вправе препятствовать перетоку через их объекты электросетевого хозяйства электрической энергии иным потребителям и требовать за это оплату (пункт 4 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" и абзац первый пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг).

В системе действующего правового регулирования предусмотренный пунктом 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг запрет требовать оплату за переток электрической энергии означает не только запрет на получение собственниками (владельцами) объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединены к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающие устройства иных потребителей, дохода от этой деятельности, но и запрет на возмещение им расходов, которые они несут при ее осуществлении. Такое понимание оспариваемого нормативного положения нашло отражение и в судебной практике (определение Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 2 февраля 2017 года N АПЛ 16-632, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28 июля 2017 года N А43-31392/2016, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19 апреля 2018 года N Ф04-790/2018 и др.).

4.1. Утрата собственниками (владельцами) объектов электросетевого хозяйства статуса территориальных сетевых организаций влечет прекращение у них права возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии. Прекращение данного права сопряжено с тем, что эти собственники (владельцы) утратили возможность осуществлять деятельность по передаче электрической энергии и отвечают исключительно за переток электрической энергии через свои объекты электросетевого хозяйства иным ее потребителям.

Так, в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике" в круг прав и обязанностей указанных собственников (владельцев) не входят, в частности, следующие функции территориальных сетевых организаций, необходимые для осуществления деятельности по передаче электрической энергии: осуществление нормативно установленного комплекса мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (статья 3); регулярное представление в антимонопольный орган информации о своей деятельности в соответствии со стандартами, установленными указанным органом (пункт 7 статьи 25); осуществление инвестиционных программ, направленных на расширение электрических сетей (пункт 1 статьи 26 и пункт 6 статьи 29). Кроме того, указанные собственники (владельцы) не несут ответственности перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями (пункт 1 статьи 38 названного Федерального закона).

При этом деятельность собственников (владельцев) объектов электросетевого хозяйства по обеспечению перетока электрической энергии через свои объекты электросетевого хозяйства иным потребителям электрической энергии, не предусматривающая в системе действующего правового регулирования получение от нее дохода как от предпринимательской или иной экономической деятельности, является одним из средств обеспечения передачи территориальными сетевыми организациями электрической энергии потребителям. Такой переток осуществляется в имеющих публичное значение интересах потребителей электрической энергии тогда, когда другие способы технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям территориальных сетевых организаций технически невозможны или экономически для них не выгодны.

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях подчеркивал, что такое правовое регулирование связано с публичной значимостью объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности (владении) территориальных сетевых организаций, потребителей электрической энергии, спецификой их деятельности (определения от 17 июля 2014 года N 1580-О и от 23 июня 2016 года N 1370-О) и само по себе направлено на защиту прав потребителей электрической энергии (определения от 23 июня 2015 года N 1463-О и от 23 ноября 2017 года N 2639-О), в частности предотвращая необоснованное повышение для них платы за электрическую энергию, и в этом качестве служит реализации предписаний статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.

Следовательно, оспариваемое нормативное положение по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не противоречит Конституции Российской Федерации в той мере, в какой оно исключает для собственника (владельца) объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединены к электрическим сетям территориальной сетевой организации энергопринимающие устройства иных потребителей, получение дохода от деятельности по обеспечению перетока электрической энергии.

Вместе с тем возложение на собственников (владельцев) объектов электросетевого хозяйства обязанности по обеспечению перетока электрической энергии через свои объекты электросетевого хозяйства иным ее потребителям не снимает с государства, субъектов электроэнергетики обязанность по развитию электроэнергетической системы Российской Федерации, включая электрические сети, в том числе в целях сокращения случаев опосредованного технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций.

4.2. Надлежащее обеспечение собственниками (владельцами) объектов электросетевого хозяйства перетока электрической энергии ее потребителям, чьи энергопринимающие устройства опосредованно присоединены к электрическим сетям территориальной сетевой организации через объекты электросетевого хозяйства указанных собственников (владельцев), притом что такая деятельность не может являться для последних источником получения дохода, требует от них несения необходимых затрат (расходов).

Так, Федеральным законом "Об электроэнергетике" на них возложена обязанность оплачивать стоимость потерь, возникающих при эксплуатации принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (абзац третий пункта 4 статьи 26), что предполагает оплату ими стоимости потерь электрической энергии, возникающих в принадлежащих им объектах электросетевого хозяйства в связи с перетоком электрической энергии иным ее потребителям.

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии потери электрической энергии, возникающие в принадлежащих таким собственникам (владельцам) объектах электросетевого хозяйства, приравниваются к потреблению электрической энергии и оплачиваются ими в рамках заключенных договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, с учетом оплаты стоимости услуг по передаче электрической энергии (пункт 129); при отсутствии заключенного в письменной форме договора о приобретении электрической энергии (мощности) для целей компенсации потерь электрической энергии или договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, собственники (владельцы) объектов электросетевого хозяйства оплачивают стоимость электрической энергии в объеме фактических потерь электрической энергии гарантирующему поставщику, в границах зоны деятельности которого расположены их объекты электросетевого хозяйства (пункт 130).

Действующее законодательство наделяет владельца энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, правом опосредованного присоединения к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц по согласованию с соответствующей территориальной сетевой организацией и при условии соблюдения выданных ранее технических условий. При этом стороны такого опосредованного присоединения заключают соглашение о перераспределении мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами, в котором, в частности, предусматривают порядок компенсации сторонами опосредованного присоединения потерь электрической энергии в электрических сетях владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (пункты 404, 405, 407 и 408 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям).

Это означает, что потребитель электрической энергии не лишен возможности обусловить свое согласие на опосредованное присоединение энергопринимающих устройств иного лица к электрическим сетям территориальной сетевой организации через объекты электросетевого хозяйства этого потребителя электрической энергии включением в соглашение о перераспределении мощности между сторонами опосредованного присоединения положения, согласно которому потери электрической энергии в его электрических сетях, связанные с перетоком через них электрической энергии иному лицу, возлагаются частично или в полном объеме на это лицо.

Вместе с тем для территориальных сетевых организаций установлен иной порядок технологического присоединения к их электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. Согласно Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. В соответствии с пунктом 3 этих Правил независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 121, 14 и 34 данных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные названными Правилами; заключение договора является обязательным для сетевой организации; при необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 данных Правил).

При этом финансовые и иные затраты территориальных сетевых организаций на содержание принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства в целях передачи электрической энергии ее потребителям покрываются за счет оплаты стоимости оказанных данными субъектами электроэнергетики услуг по передаче электрической энергии. Тем самым достигается баланс экономических интересов поставщиков электрической энергии, территориальных сетевых организаций и потребителей электрической энергии (абзац шестой пункта 1 статьи 6 Федерального закона "Об электроэнергетике").

Однако если собственники (владельцы) объектов электросетевого хозяйства, заключившие договоры о технологическом присоединении с потребителями электрической энергии в качестве территориальных сетевых организаций, утратили этот статус, такие собственники (владельцы) в дальнейшем не вправе в одностороннем порядке расторгнуть названные договоры или изменить их существенные условия, в том числе в силу действия принципа однократности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. В результате такие собственники (владельцы) вынуждены самостоятельно оплачивать стоимость потерь электрической энергии, возникающих в связи с обеспечением ими ее перетока через свои объекты электросетевого хозяйства иным потребителям электрической энергии, договоры о технологическом присоединении с которыми они заключили в существенно иных экономических условиях.

Кроме несения расходов на оплату потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, собственники (владельцы) таких объектов, в силу возложенного на них статьей 210 ГК Российской Федерации бремени содержания принадлежащего им имущества, несут расходы по содержанию таких объектов, в том числе в части обеспечения беспрепятственного перетока электрической энергии иным ее потребителям.

Из абзаца третьего пункта 4 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" следует, что использование объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединены энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии к электрическим сетям, осуществляется не только для перетока электрической энергии в интересах данных потребителей. С помощью указанных объектов электросетевого хозяйства их собственники (владельцы) осуществляют переток энергии, в том числе в интересах территориальной сетевой организации, к которой опосредованно присоединены энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии. Тем самым собственники (владельцы) указанных объектов электросетевого хозяйства, по сути, принимают на себя часть имеющих публичное значение функций данной территориальной сетевой организации. При этом расходы, которые они несут в связи с обеспечением перетока электрической энергии ее потребителям, договоры о технологическом присоединении с которыми были заключены ими в статусе территориальной сетевой организации, не могут рассматриваться как принятые ими на себя добровольно. Возложение данных расходов исключительно на указанных собственников (владельцев) объектов электросетевого хозяйства не соответствует конституционным критериям ограничения конституционных прав граждан, нарушает принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства и требует установления правового механизма возмещения данных расходов, отвечающего принципам справедливости и соразмерности (преамбула и статья 8; статья 19, части 1 и 2; статья 34, часть 1; статья 35, часть 1; статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации).

Препятствием для установления такого правового механизма не может служить положение абзаца третьего пункта 4 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике", обязывающее собственников (владельцев) объектов электросетевого хозяйства оплачивать стоимость потерь, возникающих при эксплуатации названных объектов, поскольку оно не исключает права собственников (владельцев) объектов электросетевого хозяйства требовать в установленном порядке возмещения понесенных и оплаченных ими расходов на переток электрической энергии иным ее потребителям.

Таким образом, пункт 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг не соответствует Конституции Российской Федерации, ее преамбуле, статьям 8, 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования он исключает для собственника (владельца) объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединены к электрическим сетям территориальной сетевой организации энергопринимающие устройства иных потребителей, возможность возмещения расходов, понесенных им в связи с обеспечением перетока электрической энергии тем ее потребителям, договоры о технологическом присоединении с которыми были заключены им в статусе территориальной сетевой организации (организации, которой установлен индивидуальный тариф на возмездное оказание услуг по передаче электрической энергии).

Правительству Российской Федерации надлежит в срок не позднее 1 января 2020 года установить правовой механизм возмещения указанных расходов. При этом федеральный законодатель не лишен возможности внести соответствующие изменения в законодательное регулирование, руководствуясь Конституцией Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в настоящем Постановлении.

Исходя из значимости стабильного функционирования электроэнергетического хозяйства для экономики и обеспечения жизнедеятельности граждан, а также учитывая специфику регулирования размера платежей и порядка расчетов между участниками отношений в этой сфере, Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь пунктом 12 части первой статьи 75 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", считает возможным установить, что впредь до введения в действие названного правового механизма пункт 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг подлежит применению в действующей редакции; при этом собственники (владельцы) объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации электропринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80 и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:

1. Признать пункт 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее преамбуле, статьям 8, 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования он исключает для собственника (владельца) объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединены к электрическим сетям территориальной сетевой организации энергопринимающие устройства иных потребителей, возможность возмещения расходов, понесенных им в связи с обеспечением перетока электрической энергии тем ее потребителям, договоры о технологическом присоединении с которыми были заключены им в статусе территориальной сетевой организации.

2. Правительству Российской Федерации надлежит - руководствуясь требованиями Конституции Российской Федерации и основанными на них правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, выраженными в настоящем Постановлении, - в срок не позднее 1 января 2020 года внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование.

Впредь до вступления в силу нового правового регулирования пункт 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг подлежит применению в действующей редакции.

3. Судебные решения по делу акционерного общества "Верхневолгоэлектромонтаж-НН", вынесенные на основании пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, подлежат пересмотру на основании нового правового регулирования, если для этого нет иных препятствий.

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации".

Конституционный Суд Российской Федерации