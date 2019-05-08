Новости

Канада потратит 28 миллионов долларов на исследование Арктики 02:27
На юге Сицилии можно купить дом за один евро 01:39
Президент Шри-Ланки: В стране обеспечена безопасность 01:03
США направят к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль 00:22
В Колорадо два человека пострадали в результате стрельбы в школе 00:13
В Крыму зажгли тысячи свечей в память о жертвах концлагеря "Красный" 07.05.2019
В Тулузе освобождены все захваченные в табачной лавке заложники 07.05.2019
Одна заложница освобождена из табачного магазина во Франции 07.05.2019
Porsche оштрафовали на полмиллиарда евро из-за "дизельного скандала" 07.05.2019
Эксперт прокомментировал сокращение новогодних каникул в 2020 году 07.05.2019
Лесные пожары подошли к населенным пунктам Иркутской области 07.05.2019
Скончалась автор саги о гардемаринах писательница Нина Соротокина 07.05.2019
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины 07.05.2019
Каждый пятый молочный продукт в России в 2018 году являлся фальсификатом 07.05.2019
Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки 07.05.2019
В Крыму двух осужденных украинских рыбаков отпустили домой 07.05.2019
На раскопках в центре Пскова нашли уникальный киот 07.05.2019
В Петербурге пройдет выставка "История России глазами детей" 07.05.2019
ЦПК подготовит космонавтов к высадке на Луну, Марс и другие планеты 07.05.2019
Турция отказалась от ограничительных мер для российской металлопродукции 07.05.2019
Минэкономразвития прогнозирует снижение в мае годовой инфляции до 5% 07.05.2019
Во Франции взяли в заложники посетителей табачного магазина 07.05.2019
В Крыму ФСБ задержала 15 организаторов подпольных казино 07.05.2019
В Госдуме назвали агонией реакцию Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса 07.05.2019
Петербургский суд смягчил приговор "ловцу покемонов" Соколовскому 07.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 01:03
Рубрика: В мире

Президент Шри-Ланки: В стране обеспечена безопасность

В Шри-Ланке, пережившей в апреле крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему времени обеспечена безопасность. В этом заверил президент республики Майтрипала Сирисена в интервью агентству Associated Press.

Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena
На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду

По словам главы государства, служба разведки установила точное число террористов, и 99% из них уже арестованы. "Один или два могут оставаться на свободе, но и они будут задержаны", - цитирует ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности главного инспектора полиции страны Чандана Викрамаратна объявил о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов. В ходе операций были конфискованы материалы для изготовления бомб, которые планировалось использовать в будущем.

Напомним, в воскресенье 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов. Погибли 250-260 человек. Ранения различной степени тяжести получили свыше пятисот человек. Теракты были совершены смертниками, целью атаки которых были местные христиане. Ответственность за взрывы взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

В мире Юго-Восточная Азия Шри-Ланка Взрывы на Шри-Ланке РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил не задерживать выплаты после ЧП в Шереметьево
В Госдуме назвали агонией реакцию Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса
Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров
Разработан порядок изготовления автомобильных номеров
В России упростят процедуру признания инвалидности