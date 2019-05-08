Президент Шри-Ланки: В стране обеспечена безопасность

В Шри-Ланке, пережившей в апреле крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему времени обеспечена безопасность. В этом заверил президент республики Майтрипала Сирисена в интервью агентству Associated Press.

По словам главы государства, служба разведки установила точное число террористов, и 99% из них уже арестованы. "Один или два могут оставаться на свободе, но и они будут задержаны", - цитирует ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности главного инспектора полиции страны Чандана Викрамаратна объявил о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов. В ходе операций были конфискованы материалы для изготовления бомб, которые планировалось использовать в будущем.

Напомним, в воскресенье 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов. Погибли 250-260 человек. Ранения различной степени тяжести получили свыше пятисот человек. Теракты были совершены смертниками, целью атаки которых были местные христиане. Ответственность за взрывы взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").