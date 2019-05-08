Президенты России и Австрии проведут переговоры в Сочи

На следующей неделе, в среду 15 мая, в Сочи российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ван дер Беллен посетит Россию с рабочим визитом.

Лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений в различных сферах, актуальные международные и региональные проблемы.

Кроме того, Путин и Ван дер Беллен примут участие в учредительном заседании Форума общественности "Сочинский диалог". Эта площадка создается по инициативе глав государств для укрепления прямых связей между гражданскими обществами России и Австрии.