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08.05.2019 14:22
Рубрика: Культура

Пушкинский музей открыл в Венеции выставку к 500-летию Тинторетто

Текст: Наталья Соколова
ГМИИ им. А.С.Пушкина открыл на Венецианской биеннале проект "В конце пребывает начало". Тема нынешней, уже 58-й по счету Венецианской биеннале, которая пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года, - "Чтоб вы жили в интересные времена". Россия будет представлена масштабно. В подготовке проекта участвуют сразу несколько институций - Эрмитаж, ГМИИ им.А.С.Пушкина, Stella Art Foundation.
Фото: Михаил Почуев/ ТАСС Фото: Михаил Почуев/ ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ ТАСС
Фото: Юрий Лепский
Открывается 58-я Венецианская биеннале современного искусства

Пушкинский музей подготовил разноплановый проект. С одной стороны, в Венеции покажут современное искусство - инсталляции современных художников Дмитрия Крымова, Ирины Наховой и Гари Хилла. С другой стороны - ранее считавшееся утраченным полотно Тинторетто "Происхождение любви" из собрания известного венецианского антиквара Пьетро Скарпа - одного из пионеров возрождения антикварного дела в Венеции. С XVII века и до 1990 года оно исчезло из поля зрения исследователей. Полотно "Происхождение любви" было заказано Тинторетто Федерико Контарини - одним из основателей Общества Чулка, и стало эмблемой этого общества.

Эта организация проводила важнейшие торжественные события в Венеции, занималась благотворительностью и поддерживала искусство. Библиотека, в которой проходили собрания Общества чулка и в которой какое-то время находилась сама работа, являлась важным культурным центром Венеции XVI века. На картине Аполлон, бог Солнца, держит в руке жаровню с человеческой душой, в которой солнце зажигает любовь. Аполлона сопровождают фигуры Афродиты Пандемос и Афродиты Урания - любви земной и любви небесной. В их руках - атрибуты Изобилия, Благоразумия, Меры, Чистоты и Мудрости - эти качества необходимы, чтобы питать пламя любви.

Экспозиция будет представлена в церкви Сан-Фантин.

Культура Арт Музеи и памятники
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