Пушкинский музей открыл в Венеции выставку к 500-летию Тинторетто

Пушкинский музей подготовил разноплановый проект. С одной стороны, в Венеции покажут современное искусство - инсталляции современных художников Дмитрия Крымова, Ирины Наховой и Гари Хилла. С другой стороны - ранее считавшееся утраченным полотно Тинторетто "Происхождение любви" из собрания известного венецианского антиквара Пьетро Скарпа - одного из пионеров возрождения антикварного дела в Венеции. С XVII века и до 1990 года оно исчезло из поля зрения исследователей. Полотно "Происхождение любви" было заказано Тинторетто Федерико Контарини - одним из основателей Общества Чулка, и стало эмблемой этого общества.
Эта организация проводила важнейшие торжественные события в Венеции, занималась благотворительностью и поддерживала искусство. Библиотека, в которой проходили собрания Общества чулка и в которой какое-то время находилась сама работа, являлась важным культурным центром Венеции XVI века. На картине Аполлон, бог Солнца, держит в руке жаровню с человеческой душой, в которой солнце зажигает любовь. Аполлона сопровождают фигуры Афродиты Пандемос и Афродиты Урания - любви земной и любви небесной. В их руках - атрибуты Изобилия, Благоразумия, Меры, Чистоты и Мудрости - эти качества необходимы, чтобы питать пламя любви.
Экспозиция будет представлена в церкви Сан-Фантин.