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08.05.2019 13:00
Рубрика: Власть

Путин направил поздравления с Днем Победы

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан бывших советских республик, а также народы Грузии и Украины с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Поздравительные послания глава государства направил лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

Президент отметил беспримерный героизм тех, кто отстоял свободу родной земли и спас мир от фашистской агрессии. "Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг - свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов", - отметил Владимир Путин.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы

Президент передал ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла слова глубокой благодарности и пожелал доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.

В поздравлении грузинскому народу Путин, в частности, выразил уверенность, что "опираясь на славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, мы обеспечим конструктивное развитие российско-грузинских отношений, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях".

А в послании украинскому народу говорится, что "наш долг - отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии". "Убежден, что народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе", - отметил Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент День Победы
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