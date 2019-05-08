Путин вступился за музыкальные школы

На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент спросил вице-премьера Ольгу Голодец о судьбе музыкальных школ.

"Школы музыкальные не ликвидируете?" - поинтересовался глава государства. "Нет, мы вместе работаем", - ответила Голодец.

"Опасения были, связанные с возможной ликвидацией этих школ", - продолжил президент.

"Владимир Ростиславович (Мединский, министр культуры - прим. "РГ") сказал, что этого не будет, - надеюсь, этого и не произойдет", - заключил Владимир Путин.