"Бессмертный полк" готов собрать москвичей под свои знамена

9 мая москвичи снова выйдут на улицы города, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк". С 2012 года это стало для них, как и для жителей других российских городов, уже традицией. В руках каждого - портреты родных, защищавших страну в годы Великой Отечественной.

Колонна традиционно стартует на Ленинградском проспекте у станции метро "Динамо" в 15.00. До Красной площади ей предстоит пройти более 5 км по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам. Путь неблизкий, и силы нужно рассчитывать заранее - особенно если идете с малышами. Вся дорога займет около двух часов. Правда, влиться в колонну можно и ближе к Красной площади - например, на "Белорусской". Сбор участников начнется с 12.00. Так рано, конечно, приходить необязательно, но те, кто придет, смогут пообщаться с "однополчанами", рассказать о своих защитниках и послушать истории других героев

А вот прорываться в самый центр колонны не стоит. Станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Ограничат выход пассажиров в День Победы и со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы и со станции "Китай-город" в сторону Китайгородского проезда, Варварки и Ильинки.

Между тем синоптики обещают жару: 23-25 градусов и кратковременные дожди. Будет, что называется, "парить", и если кому-то станет плохо, то медики окажут помощь. Они будут дежурить по всему ходу колонны. 58 полевых кухонь развернут точки питания, будут раздавать и воду в бутылках. Можно из шествия выйти досрочно, но вернуться будет сложно - прилегающие улицы перекроют. Сотрудники Росгвардии внимательно проследят за тем, чтобы на акцию не проносили напитки в стеклянной таре, колющие и режущие предметы, аэрозольные баллончики. А вот раскладной стульчик никто не отнимет. Он может оказаться кстати детям и пожилым, чтобы немного передохнуть у края колонны.

Возникают у москвичей и вопросы. Например, можно ли прийти с портретом родственника, участвовавшего не в Великой Отечественной войне, а в других боевых действиях? "Категорически неправильно призывать людей не поднимать портрет человека, если он не участник Великой Отечественной войны. Можно представить, что такое для матери потеря сына в Афганистане или потеря родного человека в Сирии", - говорит по этому поводу руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской. А вот портрет Сталина устав акции нести не разрешает. "Полк не может быть персонализирован ни в одном, даже самом уважаемом человеке: политике, общественном деятеле, в том числе историческом. Полк - это миллионы ушедших и их потомки", - говорится в документе. "Мы призываем людей больше внимания уделять своей личной, семейной памяти", - объяснил Артем Хуторской.

Если же в ходе подготовки к шествию возникли трудности с печатью фотографий родственников, нужно обратиться в любой центр "Мои документы" - там распечатают портрет фронтовика совершенно бесплатно.

Кстати

В этом году московская акция "Бессмертный полк" расширила свою географию. Теперь ее участники могут выйти на шествие не только в центре города 9 Мая, но и в своих районах в другие дни. Например, еще вчера колонны прошли в Ясенево и Восточном Измайлово.