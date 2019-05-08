Ровно в 22.00 Москва увидит праздничный салют в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Залпы дадут на 32 площадках. Корреспондент "РГ" выяснил, откуда лучше всего посмотреть фейерверк, который с каждым годом становится красочнее.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Бабкин

Салют на 9 мая - не просто цветные залпы, а настоящий пиротехнический спектакль. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), сценарий для него создан автоматизированной системой. Мы увидим 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Их дадут из пушек ЗИС-3. Они сделаны по образцам зенитных пушек 1942 года, но по современным технологиям. Залпы обещают дать еще ярче, чем в прошлом году. Сценарий победного пирошоу не разглашается. Но точно известно, что в небе появятся фигуры цветов, многочисленные ниспадающие искры.

"Стрелять" будет отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Его зенитки стоят на главных возвышенностях города - на Воробьевых и Поклонной горе. Именно там зрелище обещает быть самым незабываемым. Салют будет длиться 10 минут.

Основные площадки представлены в инфографике "РГ". Со всех этих точек открывается шикарный обзор. Но минусов два. Во-первых, приезжать туда желательно заранее. Во-вторых, стопроцентно гарантированы толпы. И по этой причине с маленькими детьми там будет не совсем комфортно. Совершенно точно не нужно смотреть салют вживую в районе Красной площади. В пресс-службе ФСО предупредили, что она будет закрыта до 20.00 по случаю парада. Стоит ли идти именно туда после этого времени - большой вопрос. По этой же причине в День Победы лучше не стремиться в парк "Зарядье". Тем более что в городе много мест, гораздо более выгодных для просмотра.

Идеальный вариант с точки зрения цена/качество - смотровая площадка в башне "Федерация" в "Москве-Сити". С 89 этажа открывается панорамный вид на весь город. Обзор - на 360 градусов. Салют с Поклонной будет видно в деталях. Правда, билет на это время стоит 3,5 тысячи рублей. Детский - лишь на тысячу дешевле. Зато будет свободно.

Идеальный вариант - смотровая площадка в башне "Федерация" в "Москве-Сити". С 89 этажа открывается панорамный вид на весь город

Альтернатива для москвичей, кто не против заплатить за это зрелище - просмотр салюта на теплоходе. Речники подготовили специальные рейсы, подстроив расписание под небесное шоу. "Без еды" самый дешевый билет обойдется около 1 тыс. руб. С ужином - в три раза дороже.

В более-менее просторной зоне и совершенно бесплатно любоваться салютом можно в 23 парках. Пожалуй, самые живописные из центральных площадок - сад "Эрмитаж" и набережная в Парке Горького. Если же предпочитаете обстановку поромантичней, то вряд ли можно найти место лучше ландшафтного парка "Митино". Там и просторно, и природы много, и отличные виды. Правда, расположен он довольно далеко и от центра, и от метро.

Справка "РГ"

Парки, где можно посмотреть салют

- Парк Победы (на возвышенности рядом с входной площадью);

- усадьба "Измайлово" (городок имени Баумана, д.3);

- усадьба "Алтуфьево" (площадка у пруда);

- ландшафтный парк "Митино" (ул. Рословка, 5);

- парк "Кузьминки" (Заречье, вл. 3 А);

- парк "Дружба" (ул. Фестивальная, д.25).

- Парк Победы (Аллея партизан);

- Парк "Сокольники" (Гайд-парк);

- Парк 50-летия Октября (севернее площади Семьи);

- Перовский парк (недалеко от Купавенского пруда);

- Усадьба "Воронцово" (поляна рядом с главной аллеей);

- Парк "Кузьминки" (Заречье, вл. 3А);

- "Сиреневый сад" (Щёлковское ш., 8-12).

- Измайловский парк (остров в центре Круглого пруда);

- Парк "Садовники" (проспект Андропова, 58Б);

- Гончаровский парк (площадка за сценой);

- зона отдыха "Левобережье" (волейбольная площадка);

- Лианозовской парк (северный вход);

- Бабушкинский парк (ул.Менжинского, 6, стр.8);

- парк "Северное Тушино" (береговая линия в стороне часовни);

- Парк Горького (набережная Москвы-реки);

- Таганский парк (рядом с зоной воркаут);

- Парк "Красногвардейские пруды" (Нижний Красногвардейский пруд);

- Сад им. Баумана (у теннисного корта);

- Сад "Эрмитаж" (ул. Каретный ряд, вл. 3).

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"