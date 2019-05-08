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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Язык под солнцем

Московские парки открыли новый сезон
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 98(7856)
В столичных парках стартовал новый летний сезон. За внимание посетителей готовы бороться зеленые "оазисы" в центре и на окраинах города: ими подготовлено более 8500 разноплановых мероприятий. Корреспондент "РГ" узнал, чем удивят парки на этот раз и где можно отдохнуть с пользой для мозга и тела.
Фото: РИА Новости.
В парке "Музеон" пригласят на концерт в День Победы

По словам главы департамента культуры Александра Кибовского, в прошлом сезоне в московских парках побывали более 90 миллионов человек. Этим летом посетителей будет не меньше, уверен он. Наплыва гостей городские власти ждут за счет обновленной инфраструктуры и насыщенной программы. А выбор богат: гастрономические, спортивные и музыкальные фестивали, концерты, лекции, семинары, кинопоказы и фотовыставки. Например, провести с пользой свободное время уже можно в летнем кинотеатре парка "Музеон". Ранним утром здесь ждут любителей пробежек. После тренировки им предложат заняться йогой или просто расслабиться в лаунж-зоне. Днем кинотеатр переходит во власть детей. По будням для них проходят бесплатные занятия - от танцев и иностранных языков до дрессировки собак с кинологом. Во второй половине дня эстафету перенимают умные дискуссии и лекции, кулинарные мастер-классы и дегустации. Вечером, наконец, кинотеатр заполняют поклонники живой музыки, театра и кинематографа. В Зеленой школе Парка Горького по традиции ждут юных почитателей природы. Начинающим ученым, например, расскажут, как образуются облака или как спасти нашу планету от гибели. А 19 мая тут откроется Общественный огород. Пожалуй, самое интересное для себя почерпнут те, у кого нет бабушки в деревне или дачи. Горожан научат правильно сажать зелень и овощи, поливать и полоть грядки. В общем, посвятят во все тонкости дачного дела.

Всем, кто давно собирался подтянуть свой английский, но ссылался на плотный график, самое время взяться за ум и пойти в Cад имени Баумана. Здесь работает лингвистический клуб. Занятия бесплатные, но нужно заранее записаться по телефону +7 (499) 261-58-83 или через сайт парка.

В "Сокольники" советуем заглянуть пенсионерам. Тут проходят бесплатные занятия "Московского долголетия". К примеру, можно заняться фитнесом и подкачаться на тренажерах, сыграть в бильярд, освоить английский язык, научиться рисовать и петь. В Измайловском парке каждую субботу работает секция по скандинавской ходьбе. Этот вид спорта, по мнению врачей и тренеров, заставляет работать около 90% мышц тела, а заодно укрепляет сердце, исправляет осанку и повышает выносливость организма. В этом же парке взрослых и детей от пяти лет поставят на роликовые коньки: научат правильно тормозить, поворачивать и разворачиваться.

Парки подготовили бесплатные фестивали, лекции, мастер-классы, фитнес-тренировки и летние школы

В Cаду имени Баумана в первый день лета начнутся открытые уроки по танцам. Любой желающий сможет разучить основные движения в стиле свинг: линди-хоп и буги-вуги. А в Бабушкинский парк лучше идти вдвоем, чтобы станцевать кизомбу. Уроки дают каждый четверг в 19.00 под сводами Зеленого театра. В эти же часы, но по воскресеньям, чемпионы страны бесплатно дают мастер-классы по футбольному фристайлу.

Кстати

В городских парках к сезону подготовлено около 500 детских и спортивных площадок, 79 километров велодорожек, 14 скейт-парков, 14 лодочных станций и 13 летних кинотеатров. Приведены в порядок 34 футбольных поля, 53 сцены и 24 танцплощадки.

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