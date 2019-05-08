Представители Польши в 13-й раз осмотрят фрагменты самолета Качиньского

В ведомстве Александра Бастрыкина заявили, что еще в конце марта этого года Следственный комитет РФ одобрил поступивший к ним от польских коллег запрос на очередной осмотр обломков польского президентского самолета Ту-154М.

Никаких возражений со стороны России не было. По достигнутой договоренности, в конце мая сотрудники СК России откроют для польских представителей доступ к агрегатам, подузлам и конструктивным элементам Ту-154М. Все они вот уже 9 лет хранятся в Смоленске на аэродроме Смоленск (Северный)", - заявили в Следственном ведомстве.

Как объяснили корреспонденту "РГ", процедура будет примерно такой: наши следователи и криминалисты в присутствии польских представителей произведут очередной подробный осмотр обломков Ту-154М. Потом результаты будут переданы польской стороне "в установленном международными договоренностями и российским законодательством порядке", подчеркнули в СК.

До сих пор все обломки разбившегося Ту-154М считаются вещественными доказательствами по уголовному делу, которое наш СКР возбудил еще тогда - в апреле 2010 года. Это дело не закрыто. По нему, как говорят в Следственном комитете, продолжается "активная работа". А еще в СК рассказали, что Россия отправила в Польшу 42 запроса о правовой помощи, два из которых до настоящего времени не исполнены. Из Польши продолжают поступать другие материалы, касающиеся следствия. СК РФ в полном объеме исполнил 32 польских запроса о правовой помощи, еще четыре находятся в стадии проработки.

"Проведение очередного осмотра обломков Ту-154М - пожелание польской стороны, которое Российская Федерация выполняет в рамках международного сотрудничества", - подчеркнули в СК.

В ведомстве подчеркивают, что Россия всегда была максимально открыта к взаимодействию по данному вопросу. С 2010 года польские представители 12 раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами, последний визит состоялся осенью прошлого года. Интересующие специалистов обломки были многократно и досконально изучены как российскими, так и польскими экспертами.