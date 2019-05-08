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08.05.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики рассказали о затяжной жаре

Текст: Ирина Жандарова
На Европейской территории в центральных областях в выходные погода будет с дождями и грозами, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, 8 мая в Москве дождь и гроза, при грозе порывистый ветер. Такая же погода и в последующие дни. Температура не опустится в выходные ниже 20 градусов, хотя может быть уже на пару градусов прохладнее. В ночь на 9 мая в столице кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 25 градусов.

Фото: iStock
Столичные метеорологи рассказали о погоде в Москве 9 мая

С ливнями погода и на юге России: в Краснодарском крае и Ростовской области, а также во многих республиках Северного Кавказа.

Аномальное тепло стоит и за Уралом. А все благодаря циклону с юга Поволжья. В дневные часы воздух в большинстве областей Уральского региона и юга Западной Сибири (Омской, Томской, Кемеровской областях и республике Алтай) будет прогреваться до 22-27 градусов. В Курганской, Челябинской и Тюменской областях до 30 градусов.

А вот в Мурманской области все еще возможен снег, хотя преимущественно осадки будут в виде дождя. В соседней Архангельской области прогремят грозы.

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