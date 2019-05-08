Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Ветераны, общественные деятели и представители духовенства собрались сегодня в Александровском саду, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. В церемонии принял участие и мэр Москвы Сергей Собянин.

Под звуки траурного марша военнослужащие Преображенского полка установили у Вечного огня венки из еловых ветвей. Следом цветы возложили фронтовики, политики и общественники.

Участники церемонии вспомнили павших минутой молчания. После этого делегация отправилась к памятнику Георгию Жукову.