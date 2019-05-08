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08.05.2019 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Особый статус

В Тверской области "дети войны" получат дополнительные меры соцподдержки
Текст: Элина Труханова (Тверь)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 99(7857)
Документ, принятый Законодательным собранием Тверской области, устанавливает статус и меры социальной поддержки для тверитян, раннее детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны. Как объяснили парламентарии, под действие закона подпадают граждане РФ, родившиеся с первого января 1928 года по 31 декабря 1945-го на территории СССР и живущие сейчас в Тверской области.

По новому закону эти пожилые люди теперь имеют право на такие меры социальной поддержки, как внеочередные обслуживание в медицинских организациях региона и прием в организациях социального обслуживания, а также преимущество при приеме в стационарные и полустационарные учреждения соцобслуживания.Удостоверения, подтверждающие статус детей войны, будут выдаваться исполнительным органом власти, уполномоченным региональным правительством. По данным регионального министерства социальной защиты населения, общая численность граждан, которые подпадают под действие нового закона, составляет более 95 тысяч человек.

Фото: Архив Антона Савчука
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По словам председателя постоянного комитета по социальной политике и одного из авторов законопроекта Артура Бабушкина, тверское Заксобрание не раз выступало с инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство, прописав статус детей войны. Кроме того, областной парламент поддерживал аналогичные предложения коллег в других регионах. В настоящее время, по данным тверского ЗС, региональные законы "О детях войны" приняты в 11 субъектах РФ. В частности, в Центральном федеральном округе они действуют в Орловской и Смоленской областях. Однако финансовые меры поддержки (ежемесячные или ежегодные денежные выплаты) существуют только в трех регионах.

Аналогичные законы пока приняты только в 11 субъектах РФ. В ЦФО они действуют в Орловской и Смоленской областях

- Принятый региональный закон "О детях войны в Тверской области" - лишь первый шаг, целью которого является придание статуса как такового и закрепление отдельных мер соцподдержки, - заверил Артур Бабушкин. - В будущем наш закон будет наполняться и другими мерами поддержки, включая финансовую. Это закон, которого ждали многие жители области, имеющие право на получение данного статуса.

Кстати

По информации правительства Тверской области, большинству жителей региона, подпадающих под действие нового закона, уже оказываются различные формы социальной помощи. В том числе предоставляются региональные льготы на проезд в общественном транспорте, оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. С 2018 года детям погибших участников Великой Отечественной войны из областного бюджета компенсируются расходы на оплату стоимости проезда к месту гибели или захоронения родителей.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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