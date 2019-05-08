В Белгороде самолет отменил взлет из-за задымления в салоне

Пассажиры рейса Белгород-Калининград не смогли вылететь по расписанию после жалоб на задымление в салоне. Из-за неисправности вылет задержали на шесть часов, сообщает РИА Новости.

Самолет, выполнявший ночной рейс в Калининград, не смог вылететь из аэропорта Белгорода после сообщения о задымлении в салоне. Взлет самолета Bombardier CRJ200 в Калининград был запланирован на 0.30 8 мая. В салоне находились 36 пассажиров.

- Самолет выруливал на взлетную полосу, потом вернулся. По словам командира экипажа, стюардесса сказала - задымление в салоне.

Самолет вернули, пассажиров высадили. Люди покидали борт оперативно, без ручной клади. Через некоторое время личные вещи путешественников из салона вынесли члены экипажа.

Вместо неисправного лайнера пассажирам предоставили другой самолет, который вылетел в Калининград в 6.25 утра. Проблемный самолет остался в аэропорту Белгорода, его осматривают специалисты.

По предварительной информации, задымление могло произойти из-за неисправности электропроводки.