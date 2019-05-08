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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Диплом на сцене

В Ярославле показали выпускные спектакли театральных вузов
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 7857(97)
Фото: Ирина Штольба За фестивальную неделю зрители увидели на сцене и драму, и комедию, и трагедию, и водевиль - и даже упражнение. Фото: Ирина Штольба
За фестивальную неделю зрители увидели на сцене и драму, и комедию, и трагедию, и водевиль - и даже упражнение. Фото: Ирина Штольба

В этом году на традиционном молодежном театральном фестивале, проходящем на первой профессиональной русской сцене - в ярославском театре имени Федора Волкова, свои дипломные спектакли показали десять театральных школ: из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска, Ярославля, а также школы-студии "МХТ", ВГИКа и ГИТИСа.

Фото: kinopoisk.ru
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Был среди участников фестиваля "Будущее театральной России" (БТР) даже один иностранный коллектив - Сербская театральная академия, показавшая в российском городе чеховскую "Чайку". И хотя субтитры к спектаклю оказались на английском языке, зрители без особых усилий все поняли.

На самом деле школ и спектаклей могло быть существенно больше, но одиннадцатый по счету фестиваль не профинансировало министерство культуры, поэтому программу пришлось сократить. Однако в театре надеются, что первоначальная задумка - собирать на фестивале все выпускные спектакли всех театральных вузов от Владивостока до Калининграда - в Лету все же не канет.

- Хочу сказать большое спасибо от всего театра имени Волкова правительству Ярославской области за то, что они поддерживают наш фестиваль не только словом, но и делом, финансово. В этом году без их поддержки было бы очень тяжело, - призналась исполнительный директор фестиваля Татьяна Цветкова.

"Было трудно выбирать самые интересные постановки, но мы, надеюсь, справились"

По ее словам, для участия в прошедшем БТР было подано четыре десятка заявок от специализированных театральных вузов, училищ, колледжей культуры. Организаторы своеобразного театрального съезда молодежи смотрели видео предлагаемых постановок или ездили непосредственно в театры.

- Было трудно выбрать самое интересное, но мы, надеюсь, справились, - уточняют в театре. 

Фото: Александр Шапунов
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Афиша нынешнего фестиваля и впрямь пестрела самыми разнообразными жанрами. За неделю ярославские зрители увидели не только драму, комедию и трагедию, но и оперетту, водевиль, шутку, сказку-фэнтези, наивный рассказ, вербатим и даже упражнение. Последнее под названием "Война и мир. Сочинение в трех частях" в исполнении студентов ГИТИСа до этого показывали лишь в учебной аудитории, а к фестивалю специально адаптировали для большой сцены. Правда, это упражнение, выразившееся в основном в пластических этюдах, публика в большинстве своем воспринимала пока с трудом.

Почетным гостем БТР-2019 стал народный артист РФ Сергей Соловьев - он провел творческую встречу со зрителями, а его курс (ВГИК) представил чеховского "Иванова". Спектакль, по признанию мэтра, вызревал у него… с 1965 года.

- Я начал репетировать этот диплом в 1965 году. Причем уговорила меня тогда очень молодая и способная актриса Катя Васильева. Она говорила: "Я тебя умоляю, ну хорошая пьеса "Иванов", разберешься потихонечку. Вот я и разбираюсь до сих пор. Поставил ее вместе с моими выпускниками. Честно скажу, до сих пор не понял: Иванов - он хороший или плохой.

Комментарии

Марина Васильева, директор департамента культуры Ярославской области:

- Каждую весну у нас собираются театральные школы. Пусть их в этом году меньше, но они одни из лучших. И мы видим, чувствуем, чем живет театральная молодежь, держим руку на пульсе. Может быть, здесь даже рождается будущий театр. Возможно, не все и не всегда получается удачно, это естественно. Но всегда интересно посмотреть на творческие поиски молодых. И я хочу подтвердить, что, безусловно, этот фестиваль нам всем очень нужен, мы поддерживали и будем его поддерживать в дальнейшем.

Татьяна Цветкова, исполнительный директор фестиваля "БТР":

- Особенность и уникальность спектаклей театральных школ на "Будущем театральной России" заключается в том, что играют их совсем молодые артисты, и играют недолго, а затем разлетаются по разным театрам. Большинству зрителей и не суждено потом увидеть эти спектакли. Они обладают драйвом и куражом. В хорошем смысле безбашенные, такого нет в профессиональном театре.

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