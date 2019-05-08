В Калуге появится мемориальный центр маршала Жукова

8 мая в Калуге состоялась презентация проекта "Военно-исторический центр Маршал Победы - Георгий Константинович Жуков".

Центр разместился на первом этаже дома № 23а по улице Жукова.

Помещения центра осмотрели глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрей Иванов, а также один из авторов идеи создания центра - Почетный гражданин Калужской области, Председатель "Калужского регионального союза строителей" Николай Алмазов.

На площади 100 кв. метров разместится экспозиция, посвященная личности и основным этапам жизненного пути Георгия Константиновича Жукова.

Ключевым элементом экспозиции станет объемная панорама, посвященная штурму Берлина. На интерактивных панелях посетители смогут увидеть штурм Зееловских высот, уличные бои в Берлине и капитуляцию немецких войск.

Также в музее будут представлены фотографии и образцы советского и немецкого вооружения.

Завершение работ по оборудованию и торжественное открытие Военно-исторического центра планируется к 9 мая 2020 года

- В Калуге многое делается для увековечения памяти ветеранов Великой Отечественной. 24 апреля звание "Почетный гражданин города Калуги" было присвоено ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Янкелевичу, наши земляки, сражавшиеся на фронте, заносятся в Книгу Почета, в их честь называются улицы, - рассказал глава городского самоуправления Александр Иванов, - Георгий Константинович Жуков еще в 1971 году стал Почетным гражданином нашего города, мне довелось вручить регалии Почетного гражданина дочери полководца Эре Георгиевне, в 2015 году на площади Победы был установлен памятник маршалу. Уверен, что открытие Военно-исторического центра станет еще одной важной вехой в деле увековечения памяти нашего прославленного земляка, четырежды Героя Советского Союза, маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Память о великом полководце будет вечно жить в сердцах калужан.

После осмотра помещений центра в сквере Жукова состоялся митинг, в котором приняли участие руководители города, ветераны и учащиеся калужских школ.

К бюсту Маршала Победы были возложены венки и цветы.