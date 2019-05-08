В Калуге появится мемориальный центр маршала Жукова

Новости

Колобков прокомментировал приговор суда по делу Кокорина и Мамаева 17:47
Чего ждут ценители "Волшебной флейты" от фестиваля в Минске 17:45
США с 10 мая повышают пошлины на китайские товары до 25% 17:37
Названы необходимые для хорошего загара продукты 17:26
Путин вступился за музыкальные школы 17:25
Ярославский пристав вычислил должника по любовной переписке 17:24
Мадонна заступилась за честь Майкла Джексона 17:23
В Саратовской области приставы нашли должницу, заказав хинкали 17:17
На Крымском мосту раздали почти 2 километра георгиевских лент 17:09
Россия потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского 17:03
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака 17:00
Можно ли при помощи магнита тянуть машину на буксире 17:00
В Башкирии арестовали поджигателя дома, в котором погибли дети 16:51
Итальянского губернатора заподозрили в злоупотреблении служебным положением 16:47
Матвиенко отметила вклад Крылатова в музыку кино 16:41
Переговоры глав МИД России и Японии пройдут в Москве 10 мая 16:36
В Ярославской области начался сев европейской ели 16:26
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс 16:15
"Родственник" знаменитого советского "поплавка" замечен в Ливии 16:10
Режиссер Яковлев прокомментировал скандальный уход Самбурской 16:08
Volkswagen начал прием заказов на совершенно новую модель ID.3 16:03
Под Хабаровском обнаружены неизвестные петроглифы 16:02
В ЦБ отметили укрепление рубля 15:56
Омские власти помогут семье погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево 15:51
Владислав Третьяк: Любая ошибка чревата катастрофой 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 17:18
Проект: В регионах

В Калуге появится мемориальный центр маршала Жукова

8 мая в Калуге состоялась презентация проекта "Военно-исторический центр Маршал Победы - Георгий Константинович Жуков".
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Центр разместился на первом этаже дома № 23а по улице Жукова.

Помещения центра осмотрели глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрей Иванов, а также один из авторов идеи создания центра - Почетный гражданин Калужской области, Председатель "Калужского регионального союза строителей" Николай Алмазов.

Фото: Калужская городская Дума
В Калуге чествовали ветеранов войны

На площади 100 кв. метров разместится экспозиция, посвященная личности и основным этапам жизненного пути Георгия Константиновича Жукова.

Ключевым элементом экспозиции станет объемная панорама, посвященная штурму Берлина. На интерактивных панелях посетители смогут увидеть штурм Зееловских высот, уличные бои в Берлине и капитуляцию немецких войск.

Также в музее будут представлены фотографии и образцы советского и немецкого вооружения.

Завершение работ по оборудованию и торжественное открытие Военно-исторического центра планируется к 9 мая 2020 года

Фото: Калужская городская Дума
В Калуге выбрали лучший караул

- В Калуге многое делается для увековечения памяти ветеранов Великой Отечественной. 24 апреля звание "Почетный гражданин города Калуги" было присвоено ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Янкелевичу, наши земляки, сражавшиеся на фронте, заносятся в Книгу Почета, в их честь называются улицы, - рассказал глава городского самоуправления Александр Иванов, - Георгий Константинович Жуков еще в 1971 году стал Почетным гражданином нашего города, мне довелось вручить регалии Почетного гражданина дочери полководца Эре Георгиевне, в 2015 году на площади Победы был установлен памятник маршалу. Уверен, что открытие Военно-исторического центра станет еще одной важной вехой в деле увековечения памяти нашего прославленного земляка, четырежды Героя Советского Союза, маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Память о великом полководце будет вечно жить в сердцах калужан.

После осмотра помещений центра в сквере Жукова состоялся митинг, в котором приняли участие руководители города, ветераны и учащиеся калужских школ.

К бюсту Маршала Победы были возложены венки и цветы. 

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин направил поздравления с Днем Победы
В ЦБ отметили укрепление рубля
В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму
Стала известна причина смерти композитора Евгения Крылатова
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"